Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség egy veszprémi hostelhez: borzalmas, amit ott találtak

Hátborzongató hívás futott be csütörtök reggel a veszprémi rendőrségre: a bejelentő elmondta, hogy az egyik városi hostel lépcsőházában megkéseltek egy nőt, a tettes pedig elmenekült, magára hagyva vérbe fagyott áldozatát. A zsaruk azonnal a helyszínre siettek, úgy tudjuk, hogy a 34 éves áldozat ekkor is a lépcsőház padlóján feküdt, már életveszélyes állapotban.
A mentősöket is riasztották, akiknek először stabilizálni kellett a nő állapotát. Ez olyan súlyos volt, hogy azonnal erősítést hívtak, hamarosan így már mentőhelikopter is landolt a közelben - a megszúrt nőt végül ezzel szállították kórházba. A zsaruk ezalatt valósággal ellepték a környéket, ugyanis a késelő asszony szőrén-szálán eltűnt. A helyiek elmondták, hogy az utcában mindenhol rendőrök kutattak, ahogyan a környéken is.
Akkor még nem tudtuk, mit keresnek, csak hogy nagyon kutatnak egész délelőtt valami vagy valaki után. Jó messzire elmentek a hosteltől, mert én a város szélén láttam őket
- mondta egy helyi férfi. Azt pontosan nem tudni, hogy miért tört ki a perpatvar a két nő között, de lapunk úgy tudja, hogy a vita tárgya egy férfi volt.
Azt hallottuk, hogy féltékenység miatt kezdtek el veszekedni, aztán az egyik megszúrta a másikat a pasi miatt. A pasi is ott volt a szobában, ha minden igaz
- tette hozzá. Úgy tudjuk ugyanis, hogy a női áldozattal egy időben egy férfit is kórházba vittek, de ő csak könnyebben sérült meg.
A helyiek egyébként nem nézték jó szemmel a Halle utcában üzemelő hostelt, mint mondták, sokszor volt balhé az épületben: sokszor kiabáltak és ricsajoztak, ami már nem egyszer kiverte a biztosítékot a környékbelieknél, főleg, mert egy bölcsőde és egy iskola is van a közelben. Most attól is tartottak, hogy hol rejtőzhet a titokzatos támadó, a veszprémi késelés ugyanis alaposan felzaklatta a helyieket.
A nőt végül aztán a város egyik társasházának lakásában találták meg, információink szerint a késeléstől alig 3 kilométerre fekvő, Cholnoky Jenő utcában.
A rendőrség segélyhívó számára szeptember 19-én 8 óra körül érkezett bejelentés, hogy egy veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, és elmenekült. A Veszprém vármegyei rendőrök a forró nyomos munka során azonosították a 26 éves női elkövetőt, majd elfogták
- mondta el kérdésünkre a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, hogy az áldozatot azonnal meg kellett műteni, azóta is életveszélyes állapotban van. A támadót kihallgatták és kezdeményezik letartóztatását, a rendőrök pedig emberölés kísérlete miatt nyomoznak.
Felkerestük a mentőket is, akik elmondták, hogy a titokzatos, sérült férfit megfigyelésre vitték be a kórházba.
A helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel, míg egy középkorú férfit további vizsgáltok és megfigyelés céljából szállítottak bajtársaink kórházba
- mondta el a Borsnak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
