Charlie Kirk megölésének „helyességét” próbálta lenyomni egy tanár a kisdiákok torkán

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 20:20
A tanárt azonnal adminisztratív szabadságra küldték. Charlie Kirk amerikai politikai aktivista meggyilkolásáról készült cenzúrázatlan videót nézetett a diákokkal.

Egy torontói iskolában hatalmas felháborodást váltott ki, hogy egy pedagógus 10–11 éves diákoknak lejátszotta Charlie Kirk amerikai politikai aktivista meggyilkolásáról készült nyers, cenzúrázatlan videót. A tanár nemcsak a sokkoló felvételt mutatta be, hanem állítólag azt is kijelentette, hogy Kirk megérdemelte a sorsát, és a gyerekekkel a gyilkosság indokoltságáról beszélt. A történtek miatt a szülők azonnal magyarázatot követeltek az iskolától – számolt be róla a HírTV.

Charlie Kirk amerikai politikai aktivista meggyilkolásáról készült cenzúrázatlan videót nézetett a diákokkal. Fotó: PATRICK T. FALLON

Jennifer Koptie igazgató egy levélben „rendkívül nyugtalanítónak és teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az esetet, és megerősítette, hogy a tanárt azonnal adminisztratív szabadságra helyezték, amíg a Toronto District School Board kivizsgálja az ügyet. Az előzetes információk szerint a tanár egy francia immerziós osztályban helyettesített, amikor a felvételt – a beszámolók szerint többször is – bemutatta, miközben a diákokkal Kirk haláláról és annak „helyességéről” vitatkozott.

Szemtanúk szerint a pedagógus az elkövetőt dicsőítette, és Kirköt a nácikhoz hasonlította, miközben a politikai aktivista „antifasiszta és transzellenes” nézeteiről beszélt. A szülők mélységes felháborodással fogadták, hogy gyermekeiket ilyen erőszakos és traumatikus felvétel megtekintésére kényszerítették, és azt követelik, hogy az iskola vonja felelősségre a tanárt, valamint biztosítsa, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő újra. Az ügy kivizsgálása jelenleg is tart.

Az FBI nyilatkozott a Charlie Kirk ellen elkövetett merényről

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Fox News szerint a konzervatív aktivista, Charlie Kirk múlt héten az Utah Valley University rendezvényén vesztette életét, amikor egy fegyveres támadás során agyonlőtték. A hatóságok letartóztatták a 22 éves Tyler Robinsont, akit a gyanú szerint baloldali ideológia vezérelt. A férfi a lövöldözés után egy tetőről leugorva menekült el az egyetemi kampuszról, majd egy erdős részen át egy közeli lakónegyedbe futott, miközben a törölközőbe csavart fegyvert az erdőben hagyta hátra. Robinson jelenleg Utah államban, a hatóságok felügyelete alatt, különleges megfigyelés mellett van, és a rendőrség közlése szerint nem működik együtt a kihallgatások során.

 

