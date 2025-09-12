Az USA 11 millió dolláros vérdíjat tűzött ki egy ukrán hackerzseni fejére

Az Egyesült Államok kormánya akár 11 millió dollár jutalmat ajánl fel azoknak, akik információval segítik a hírhedt ukrán hacker, Volodimir Timoscsuk elfogását, elítélését vagy hollétének felderítését. A férfi a „deadforz”, „Boba”, „msfv” és „farnetwork” álneveket is használta, és nemzetközi zsarolóvírus-akciók miatt emeltek ellene vádat. Joseph Nocella, az Egyesült Államok New York-i keleti kerületének ügyésze sorozatos zsarolóvírus-bűnözőként jellemezte, aki amerikai nagyvállalatokat, egészségügyi intézményeket és külföldi ipari cégeket támadott meg, azzal fenyegetve őket, hogy nyilvánosságra hozza az ellopott adatokat, ha nem fizetnek – írja a Mirror.

Az ukrán hacker az Europol legkeresettebb bűnözők listáján is szerepel. Fotó: Forrás: Shutterstock/DC Studio

Az ukrán férfi bűnlajstroma több országon átível

A vádirat szerint 2018 decembere és 2021 októbere között a LockerGoga, a MegaCortex és a Nefilim nevű zsarolóvírusokat használták számítógépes hálózatok titkosítására világszerte, többek között az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Norvégiában és Svájcban. Ezek a támadások tízmillió dolláros károkat okoztak, amelyek a megfertőzött rendszerekben esett károkból és a kifizetett váltságdíjakból származtak. A zsarolóvírusok a megtámadott hálózatok fájljait zárolták, és a tettesek csak a követelt összeg kifizetése után adtak visszafejtő kulcsot a hozzáférés visszaállításához.

Timoscsuk és társai több mint 250 amerikai vállalat, valamint világszerte több száz másik cég hálózatát kompromittálták. Célpontjaik között jellemzően olyan vállalatok szerepeltek, amelyek az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Ausztráliában működtek, és éves bevételük meghaladta a 100 millió dollárt. Egy 2021 júliusi beszélgetésben Timoscsuk arra biztatta társát, hogy a 200 millió dollárnál nagyobb bevételű cégeket vegyék célba. A hatóságok több esetben meghiúsították a zsarolást azzal, hogy a támadások előtt figyelmeztették az érintett vállalatokat. 2022 szeptemberében a LockerGoga és a MegaCortex visszafejtő kulcsait a „No More Ransomware Project” keretében nyilvánosságra hozták, ami lehetővé tette az áldozatok számára az adatok visszaállítását.