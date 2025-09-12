Donald Trump azt állítja, hogy elfogták Charlie Kirk lövöldözésének gyanúsítottját

Donald Trump elnök pénteken bejelentette, hogy elfogták a Charlie Kirk elleni lövöldözés gyanúsítottját. „Nagy bizonyossággal hiszem, hogy őrizetben van” – mondta Trump a Fox Newsnak adott interjújában.
Az elnök szerint a gyanúsítottat az apja adta fel a hatóságoknak a brutális merénylet után. Trump előző nap megható szavakkal emlékezett meg Kirkről, és bejelentette, hogy posztumusz megkapja az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, a Presidential Medal of Freedomot – írja a CNN. – A díjátadó időpontját még nem közölték, de Trump szerint „nagyon, nagyon nagy tömeg” lesz jelen.
Nagyon hiányzik nekünk, de kétségem sincs afelől, hogy Charlie hangja és a bátorság, amellyel fiatalok százezreinek a szívébe lelket öntött, tovább él
– mondta az elnök, aki a gyilkosságot „Amerika sötét pillanatának” nevezte, és átfogó fellépést ígért a politikai erőszak ellen. A Fehér Ház Ovális Irodájából közzétett négyperces videóban Trump „gyásszal és haraggal telinek” nevezte magát.
Az FBI nyilvánosságra hozott egy biztonsági kamera felvételt, amelyen a feltételezett mesterlövész a Utah Valley University tetejéről menekül el a gyilkosság után. A szemcsés videón egy, „főiskolás korúként” leírt férfi látható, amint gyorsan áthalad a tetőn, majd leereszkedik és leugrik. A menekülés közben tenyérnyomot és cipőnyomot hagyott maga után, majd beleolvadt a diákok tömegébe, és elhagyta az egyetemi kampuszt. Néhány pillanattal később eltűnt egy erdős területen, ahol a rendőrség később megtalált egy nagy erejű, csavarzáras puskát, amelyről azt feltételezik, hogy a gyilkos fegyver volt. Erika Kirk, Charlie megtört özvegye az alelnökkel, JD Vance-szel és feleségével, Usha Vance-szel együtt érkezett vissza Arizonába férje koporsójával.
