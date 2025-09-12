,,Tyler Robinson tele volt gyűlölettel a Charlie Kirk elleni lövöldözés előtt" – állította egy családi barát, miközben a hatóságok közölték, hogy a 22 éves férfi beismerte a merényletet, és egy rokon adta fel, miután Robinson előbb azt mondta, inkább megöli magát, mint hogy őrizetbe kerüljön. A Robinson által használt puska töltényhüvelyein baloldali szlogeneket találtak, például „Hé fasiszta! Ezt kapd el!” és az olasz antifasiszta dalra utaló „Oh, Bella Ciao!” feliratot – közölte Spencer Cox, Utah kormányzója – írja a New York Post.

Tyler Robinsont édesapja ismerte fel a videófelvételek alapján. Fotó: AFP

Csütörtök este vették őrizetbe Tyler Robinsont

A nyomozók kihallgatták Robinson lakótársát, aki Discord-üzeneteket mutatott meg nekik, ezekben a gyanúsított arra utasította, hogy keressen meg egy törülközőbe csavart puskát az Utah Valley Egyetem közelében lévő erdős területen, és arról is írt, hogy a lövöldözés után ruhát váltott. Robinson apja az FBI által közzétett fotókon ismerte fel fiát, majd amikor hazatért, szembesítette, ekkor a férfi elismerte a gyilkosságot. Bár öngyilkosságot fontolgatott, apja rábeszélte, hogy beszéljen a család ifjúsági lelkészével, aki a US Marshals Service tisztje is, és ő hívta az FBI-t.

A 33 órás hajtóvadászat végén csütörtök este vették őrizetbe, amit Cox kormányzó azzal jelentett be: „Megvan.” Az FBI igazgatója, Kash Patel barátja, Kirk emlékére úgy zárta sajtótájékoztatóját: „Találkozunk Valhallában.”