Megrázó pillanat: Charlie Kirk özvegye először mutatkozott nyilvánosan férje halála után

Charlie Kirk gyászoló felesége mellett az alelnök, J.D. Vance, valamint felesége, Usha is megjelent.

Charlie Kirk szeptember 10-én merénylet áldozata lett Fotó: PATRICK T. FALLON

Charlie Kirk özvegye első alkalommal mutatkozott a nyilvánosság előtt

A konzervatív mozgalom legismertebb alakja, Charlie Kirk egy mesterlövész támadása következtében vesztette életét az Utah Valley University kampuszán, csupán 200 méterre a rendezvénytől.

A The Sun beszámolója szerint a 31 éves Erika Frantzve sötét napszemüvegben, kezében rózsafüzérrel szállt le az Air Force Two-ról. A gyászoló család szeme láttára, katonai tiszteletadással helyezték át Charlie Kirk koporsóját a repülőgépről.

J.D. Vance személyesen gondoskodott arról, hogy Kirk koporsója katonai gépen érkezzen Arizonába, és végig az Erika Frantzve mellett állt. Megható búcsúüzenetében kiemelte, hogy Kirk mindig támogató, önzetlen és bátor volt.

Donald Trump szintén együttérzését fejezte ki és megerősítette, hogy részt vesz Charlie Kirk temetésén, és az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, a Presidential Medal of Freedomot is odaítélte neki.

Az FBI közzétette a feltételezett elkövetőről készült felvételeket: a fiatal férfi fekete baseballsapkát, napszemüveget és amerikai zászlós pólót viselt. A hatóságok megerősítették, hogy megtalálták a gyilkossághoz használt nagy teljesítményű mesterlövészpuskát, ám a tettes egyelőre szökésben van. A nyomozást több ezer tipp és százával érkező tanúvallomások segítik, a hatóságok pedig ígérik: ha elkapják a gyilkost, halálbüntetést fognak kérni - írja az Origo.