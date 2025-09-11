Nem akármire készült a magyar válogatott focistákkal, holtan találták meg a képernyőről eltűnt tévést

41 éves korában meghalt az olasz Palermo focicsapatának korábbi elnöke. Paul Baccaglinire a párja talált rá holtan találtak milánói otthonában. Helyi sajtóhírek szerint a hatóságok azt gyanítják, hogy öngyilkos lett.
Az Egyesült Államokban született amerikai üzletember rövid kosárlabda-pályafutása után rádiózni és tévézni kezdett. Sokan az olasz Le Iene című műsorból ismerték, majd eltűnt a tévéképernyőről. Baccaglini a show-biznisz után ugyanis pénzügyi pályára váltott, és 2017-ben rövid ideig a Palermo elnökeként is tevékenykedett. Akkoriban a magyar válogatott Sallai Roland és Balogh Norbert is a szicíliai klubban játszott.
Baccaglini akkoriban nem akármire készült a focistáival. Az első sajtótájékoztatóján kijelentette, célja, hogy a Palermót a Serie A egyik legjobb csapatává tegye, és bejussanak a Bajnokok Ligájába. Titokban még a klub megvásárlásáról is tárgyalt, azonban a Palermo teljesítménye nem javult. Sőt, 2017-ben kiestek az élvonalból. Még abban az évben, július 4-én Baccaglini le is mondott a klub elnöki posztjáról, és a felvásárlásról is.
A Palermo FC részvétét fejezi ki Paul Baccaglini, a Palermo korábbi elnökének korai halála miatt
- idézi a Yahoo Sports az olasz klub közleményét.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
