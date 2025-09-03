Kigyulladt egy autó az M5-ösön: lezárták az egész sztrádaszakaszt

Kigyulladt egy személyautó az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kakucs közelében, a 39-es kilométerszelvénynél. A dabasi hivatásos tűzoltók vonultak az eset helyszínére, és három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatok idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók már a helyszínen. Fotó: Ripost