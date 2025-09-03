Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Kigyulladt egy autó az M5-ösön: lezárták az egész sztrádaszakaszt

tűz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 21:15 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 03. 21:15
M5-ös autópályatűzoltó
A Szeged felé vezető oldalon lezárták a pályát. A tűzoltók már a helyszínen.

Kigyulladt egy személyautó az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán, Kakucs közelében, a 39-es kilométerszelvénynél. A dabasi hivatásos tűzoltók vonultak az eset helyszínére, és három vízsugárral eloltották a lángokat. A munkálatok idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a Katasztrófavédelem.

tűzoltó
A tűzoltók már a helyszínen. Fotó: Ripost

 

 

 

