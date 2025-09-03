Okostelefonja mentette meg: magától hívta a segítséget a halálos baleset után

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn az M3-as autópályán, Gödöllő közelében, a 32-es kilométernél. Egy személyautó egy teherautóval ütközött, a jármű vezetője pedig beszorult a teljesen összeroncsolódott autóba. A segítség azonban szinte azonnal úton volt, de nem szemtanúk, hanem a férfi okostelefonja értesítette a 112-es segélyhívót.
Az okostelefon automatikusan felismerte, hogy baleset történt, és az előre beállított vészhelyzeti funkció aktiválódott. Ennek köszönhetően a készülék nemcsak a segélyhívást indította el, hanem megosztotta a férfi pontos helyzetét és a sürgősségi kontaktjai adatait is a diszpécserrel.
A helyszínre érkező tűzoltók előbb áramtalanították a járművet, majd feszítővágó segítségével kiszabadították a sofőrt. A férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba - írja a HEOL.
A modern készülékek bizonyos típusai képesek automatikusan segélyhívást indítani, ha komoly ütközést észlelnek. Ezek a funkciók életmentők lehetnek, különösen akkor, ha a balesetet szenvedő nem tud segítséget kérni.
