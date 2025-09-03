Sokkoló baleset az M1-esen: árokba csapódott egy autó

Az M1-es autópályán Mosonszentmiklós közelében az árokba sodródott egy személyautó. A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az érintett szakaszon emiatt jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom – írja a kisalfold.hu.

A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a győri hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve áramtalanították a járművet. A munkájukat egy szabadnapos tűzoltó is segíti.