Sokkoló baleset az M1-esen: árokba csapódott egy autó

Az M1-es autópályán Mosonszentmiklós közelében az árokba sodródott egy személyautó. A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az érintett szakaszon emiatt jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom – írja a kisalfold.hu.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a győri hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve áramtalanították a járművet. A munkájukat egy szabadnapos tűzoltó is segíti.
