Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló baleset az M1-esen: árokba csapódott egy autó

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 18:45
M1-es autópályatűzoltó
Az érintett szakaszon emiatt jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom.

Az M1-es autópályán Mosonszentmiklós közelében az árokba sodródott egy személyautó. A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az érintett szakaszon emiatt jelenleg csak egy sávon haladhat a forgalom – írja a kisalfold.hu.

A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt
A baleset a 139-es és a 140-es kilométerszelvény között történt Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a győri hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve áramtalanították a járművet. A munkájukat egy szabadnapos tűzoltó is segíti.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu