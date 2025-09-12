Hatalmas tornádó rázta meg Japánt - Fotó

A JEF3-as kategóriájú tornádó közel 270 km/órás széllökésekkel csapott le, 89 ember sérült meg, közülük többen súlyosan - számolt be róla The Guardian.

Rekorderősségű tornádó pusztított Japánban Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Rekorderejű tornádó pusztított Shizuoka tartományban

A rendkívül erős széllökések Makinohara és Yoshida településeken autókat borítottak fel, tetőket téptek le, és több mint 1200 épület károsodott.

A meteorológusok úgy vélik a tornádó a Peipah trópusi vihar által keltett instabil légköri körülmények következtében alakult ki, amely ugyanazon a napon Kócsí prefektúrában is partot ért, 24 sérültet és 14 ezer háztartás áramkimaradását okozva - írja az Origo.

Eközben a Csendes-óceán keleti részén a korábban 4-es kategóriájú Kiko hurrikán trópusi viharrá gyengülve haladt el Hawaii mellett. Bár a szél ereje csökkent, maradványai továbbra is nagy hullámokat, heves esőzést, erős széllökéseket és veszélyes áramlatokat okoztak a szigeteken, komoly veszélyt jelentve szörfösöknek és strandolóknak. A szakértők szerint mindkét jelenség jól illusztrálja, mennyire kiszámíthatatlan és szélsőséges lehet a térség időjárása.