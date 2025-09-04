Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Tömegbe hajtott egy autó Berlinben, gyerekek is vannak a sérültek között

gázolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 15:52
autóbaleset
Szeptember 4-én, a kora délutáni órákban, Berlin Wedding városrészében történt a gázolás. A tömegbe hajtott autó akkor kanyarodott fel a járdára, amikor ott épp gyerekek egy csoportja sétálgatott.
A német fővárosban, egészen pontosan Berlin-Weddingben a Seestrasse és a Dohnagestell kereszteződés sarkán, nagyjából 13 óra 10 perc magasságában történt a gázolás, amelyet a német Bild.de információi szerint egy BMW sofőrje okozott. A tömegbe hajtott autó minden előjel nélkül kanyarodott fel a járdára, ahol egy nagyobb csoport 7-8 éves gyerek sétálgatott éppen. Az eset során a 15 gyerekből három szenvedett könnyebb sérüléseket, míg egy ápolónő súlyosan sérült.

tömegbe hajtott
Egy BMW okozott kisebb pánikot a német fővárosban, amikor tömegbe hajtott. Fotó: Mike Bird / Pexels (illusztráció)

Valószínűleg nem terrorcselekmény az ok, amiért a tömegbe hajtott

A balesetet követően az azt előidéző BMW nem hajtott tovább, a sofőr pedig sértetlenül szállt ki a járműből és megvárta a kiérkező rendőröket is, amiből arra lehet következtetni, hogy 

valószínűleg nem terrorcselekményről, hanem egy szerencsétlen balesetről van szó.

A gázolásban megsérült három gyermeket a kiérkező mentők a közeli Virchow kórházba szállították, ahogyan a súlyosabb sérüléseket elszenvedett ápolónőt is. A balesetet okozó kocsi a bal fényszórójánál sérült, a sofőr kihallgatását a helyszínre érkező rendőrök azonnal megkezdték.

A rendőrség egységei mellett a tűzoltóság is kivonult a helyszínre, amelyet azonnal biztosítottak, majd gondoskodtak azokról a gyerekekről is, akiket nem kellett kórházba szállítani.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy miért kanyarodhatott a kocsi a járdára. A helyszínen továbbra is dolgoznak a rendőrségi egységek.

 

