Részletes beismerő vallomást tett az Árpád hídi gázoló, de itt még nincs vége a borzalmas ügynek

2023.július 1-én egy spontán autóverseny alakult ki az Árpád hídon, aminek kegyetlen tragédia lett a vége. Az áldozat egy fiatal férfi volt, aki gyanútlanul biciklizett, amikor az egyik ámokfutó halálra gázolta, őt az Árpád hídi gázoló néven emlgetik azóta.
Egy tunningolt AMG Mercedeses és két BMW-s kezdett illegális városi versenybe két éve Budapesten.
Előbbi nagy sebességgel rongyolt az Árpád híd felé, ahol azonban padkának ütközött, átszakította a szalagkorlátot, végül halálra gázolta a kerékpárúton szabályosan tekerő fiatalt, I. Benjámint. A balesetben az egyik BMW-s és az Árpád hídi gázoló is súlyosan megsérült, őket kórházba kellett vinni.
A rendőrség azonnal lefoglalta az autókat, ugyanis kiderült: nem csak a Mercedes, hanem az egyik BMW teljesítményét is megnövelték, az AMG menetstabilizátorát pedig kikapcsolták, mi több, a kocsin számos módosítást is felfedeztek. Az eset után B. Dánielt is kihallgatták, ahol elismerte felelősségét, ezután pedig le is tartóztatták. Ez azonban nem tartott sokáig: a férfi még abban az évben, októberben házi őrizetbe került.
Az ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság ma előkészítő ülést tartott, ahol az I. rendű vádlott, akit halálos közúti baleset gondatlan okozásával, és a II. rendűt vádlott, akit közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják beismerő vallomást tett. Azonban a tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le, mivel Mercedeses gázoló vitatta a vádiratnak azt a megállapítását, hogy a vezetésre személyiségének pszichológiai jellemzői miatt nem alkalmas, a másik férfi pedig azt, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt.
Emiatt a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet - tudtuk meg a Fővárosi Törvényszéktől.
Az eljárás később a tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.
Ahogy azt korábban megírtuk, az eset szinte mindenkit sokkolt, I. Benjámin családja pedig teljesen összetört:
Nagyon rendes, jólelkű srác volt, tele tervekkel és álmokkal. Külföldön szeretett volna munkát vállalni, családot szeretett volna alapítani. De ezt ő nem élheti meg amiatt az autós miatt. Egyszerűen megszakad a szívünk
- mondta akkor lapunknak a halálra gázolt fiatal egyik ismerőse. Akkor azt mondták: remélik, hogy a férfi súlyos büntetést kap.
Nem hozza vissza őt, de legalább az a sofőr kapjon olyan súlyos büntetést, amilyet csak kiszabhatnak ezért a tettért. Elvett egy csodás testvért, egy jó barátot, egy jövendőbeli férjet és egy fantasztikus gyereket egy családtól" - szögezte le.
