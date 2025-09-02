Részletes beismerő vallomást tett az Árpád hídi gázoló, de itt még nincs vége a borzalmas ügynek

2023.július 1-én egy spontán autóverseny alakult ki az Árpád hídon, aminek kegyetlen tragédia lett a vége. Az áldozat egy fiatal férfi volt, aki gyanútlanul biciklizett, amikor az egyik ámokfutó halálra gázolta, őt az Árpád hídi gázoló néven emlgetik azóta.

Vallomást tett az Árpád hídi gázoló, aki egy fiatal életét vette el

Egy tunningolt AMG Mercedeses és két BMW-s kezdett illegális városi versenybe két éve Budapesten.

Előbbi nagy sebességgel rongyolt az Árpád híd felé, ahol azonban padkának ütközött, átszakította a szalagkorlátot, végül halálra gázolta a kerékpárúton szabályosan tekerő fiatalt, I. Benjámint. A balesetben az egyik BMW-s és az Árpád hídi gázoló is súlyosan megsérült, őket kórházba kellett vinni.

A rendőrség azonnal lefoglalta az autókat, ugyanis kiderült: nem csak a Mercedes, hanem az egyik BMW teljesítményét is megnövelték, az AMG menetstabilizátorát pedig kikapcsolták, mi több, a kocsin számos módosítást is felfedeztek. Az eset után B. Dánielt is kihallgatták, ahol elismerte felelősségét, ezután pedig le is tartóztatták. Ez azonban nem tartott sokáig: a férfi még abban az évben, októberben házi őrizetbe került.

Beismerte tettét az Árpád hídi gázoló

Az ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság ma előkészítő ülést tartott, ahol az I. rendű vádlott, akit halálos közúti baleset gondatlan okozásával, és a II. rendűt vádlott, akit közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolják beismerő vallomást tett. Azonban a tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le, mivel Mercedeses gázoló vitatta a vádiratnak azt a megállapítását, hogy a vezetésre személyiségének pszichológiai jellemzői miatt nem alkalmas, a másik férfi pedig azt, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt.

Emiatt a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet - tudtuk meg a Fővárosi Törvényszéktől.

Az eljárás később a tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.

Ahogy azt korábban megírtuk, az eset szinte mindenkit sokkolt, I. Benjámin családja pedig teljesen összetört:

Nagyon rendes, jólelkű srác volt, tele tervekkel és álmokkal. Külföldön szeretett volna munkát vállalni, családot szeretett volna alapítani. De ezt ő nem élheti meg amiatt az autós miatt. Egyszerűen megszakad a szívünk

- mondta akkor lapunknak a halálra gázolt fiatal egyik ismerőse. Akkor azt mondták: remélik, hogy a férfi súlyos büntetést kap.