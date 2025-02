"Senki nincs már itt biztonságban" - Megszólalt a Ripostnak egy ott élő magyar a müncheni gázolásról

Most már szinte mindennapos az ilyen eset. Senki nincs már itt biztonságban, bárhol történhet valami. Mi már vásárolni sem merünk elmenni, a közeli kisboltból szerzünk be mindent. Amikor kiköltöztünk a hatvanas évek végén teljesen más volt az élet Németországban. A helyi magyar közösség találkozóira és templomba is taxival megyünk az utóbbi időben, évek óta a tömegközlekedést sem használjuk.