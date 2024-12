Fotókon a német rémület: karácsonyi vásárba hajtott egy autós péntek este – galéria

Jelenleg is sok a kérdőjel a péntek esti magdeburgi eset kapcsán. Annyi bizonyos: egy autós szánt szándékkal hajtott az ünnepre készülők közé Németországban. Az első beszámolók legalább két halálos áldozatról és 60-80 sérültről szóltak, de egyes hírforrások szerint akár 11-en is életüket veszthették és az áldozatok között gyermek is van. A sérültek közül sokak állapota súlyos. Magyar érintettről egyelőre nem érkezett hír. Az elkövető egy 50 éves, Magdeburgban dolgozó szaúd-arábiai származású férfi volt, aki 2006-ban érkezett Németországba. Őt a támadás után azonnal elfogták.

Ezzel az autóval hajtott a tömegbe a magdeburgi támadó Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szijjártó Péter a magdeburgi támadásról: elfogadhatatlan, hogy Európában általános érzés lett a rettegés a karácsonyi vásárokban

"Egészen elképesztő s egyben elfogadhatatlan is, hogy ma Európában már általános érzés lett a rettegés a karácsonyi vásárokba látogatók számára, hogy mikor, honnan bukkan elő egy őrült, egy terrorista vagy egy merénylő s hajt a vásározók közé" – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

"Európának végre fel kellene ébrednie és meg kellene védenünk értékeinket, az életmódunkat, a biztonságunkat, ugyanis minden egyes merénylettel egyre később lesz. Karácsonyi gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak" – zárta bejegyzését a miniszter.

Az alábbi képre kattintva nyílik meg galériánk a helyszínen készült fotókból: