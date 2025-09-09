,,Harminckét éve dolgozok nyomozóként, de ilyet még nem láttam" - Magyarországon is körözött tolvajt fogtak el Texasban

Az Amerikai Egyesült Államokban fogták el azt a román állampolgárságú férfit, aki Magyarországon és Kanadában is körözés alatt állt lopás, csalás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Egészen különleges módszert használt a tolvaj.

A tolvaj trükkös módszerrel ejtette csapdába a bankautomaták pénzét, majd nyomtalanul lelépett a zsákmánnyal. Fotó: rawpixel.com

A tengerentúli hatóságok szerint Ionuț Aurel Iova egyszerű, mégis kifinomult módszert alkalmazott arra, hogy bankautomatából pénzt lopjon. Mint azt a Fox News részletezte, egy berendezést szerelt fel rá, amely megakadályozta, hogy az ügyfelek kivegyék a pénzt, miután azt lehívták a számlájukról. Iova később visszament, és begyűjtötte a csapdába ejtett összeget. A hatóságok szerint közel ezer dollárt lopott el egyetlen bankautomatából.

Harminckét éve dolgozok nyomozóként, de ilyet még nem láttam

– idézte a tévécsatorna Jerry Minton nyomozót a Maszol szerint.

Az immár őrizetben lévő Iova ezt Texasban, Houston közelében követte el, de elfogását követően kiderült, hogy Maryland államban is körözés alatt állt banki csalás miatt. Ugyanakkor Kanadában 56 rendbeli lopás és csalás miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot, és Magyarországon is körözik kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.