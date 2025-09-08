Megrázó fotó: utasokkal teli busz balesetezett, halálos áldozatról is tudni

A hétfői Szlovákiában, Somodi mellett történt tragikus közlekedési balesetet – amely során egy kamion és egy autóbusz ütközött – feltehetően defekt okozta. A helyszíni információk szerint a kamion sofőrje a rendőröknek azt mondta, defektet kapott, és ennek következtében áttért a szemközti sávba. Sajnos ekkor már elkerülhetetlen volt a tragédia.



A kamion vezetőjét, aki egyedül utazott, a helyszínen alkoholszondás és kábítószer-gyorstesztnek is alávetették, mindkettő negatív lett. Az autóbuszon 32 utas volt, akik különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. A buszsofőr a kórházba szállítást követően életét vesztette.

A menetrend szerinti autóbusz és a kamion hétfő reggel ütközött Somodi közelében, a balesetet követően az útszakaszt ideiglenesen lezárták. A balesetben a 34 sérült közül két személy szenvedett súlyos sérüléseket, közülük az egyik – a busz sofőrje – életét vesztette. Kilencen közepesen súlyos, huszonhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. A kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház a balesettel összefüggésben életbe léptette a traumatológiai tervet - írja a Paraméter.