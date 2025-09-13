Édes, 4 éves kislány szenvedett súlyos traumát, a nyílt utcán jött a sokk

Egy brit apuka komoly műtétre vár, miután brutálisan támadás érte egy nyilvános helyen, kislánya pedig mindezt végignézte.

Támadás során verték szét Kaisen Kinsella-t (Fotó: GoFundMe)

A kegyetlen támadás részletei

A 27 éves Kaisen Kinsella épp párjával, Georgy Annaise-szel és két gyermekükkel, a 4 éves Sylvie Starral és a 7 hónapos Sully Moonnal vacsorázott, amikor váratlanul brutális támadás áldozatai lettek. A támadás az Essex megyében található Dog and Partridge nevű kocsmában történt augusztus 22-én.

Georgy éppen a babát tartotta a kezében, amikor Kaisenre rátámadtak és kegyetlenül összeverték. Az apa azóta is kórházban fekszik. Kislánya végignézte a szörnyűsége, ami mély nyomokat hagyott benne.

Közeli barátjuk, Charlie Meggs a következőket mondta az állapotáról:

Ezen a héten Kaisen egy komolyabb műtéten fog átesni, mely során helyreállítják az orrát, valamint eltávolítják a koponyájának sérült részeit. Ezeket fémlemezekkel fogják pótolni és a beavatkozás után is megfigyelés alatt marad. Amint felébred és stabil az állapota, tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről.

Georgy arról számolt be, sosem gondolta volna, hogy egy nyugodt, családi vacsora ilyen tragédiába torkollhat. A támadás teljesen váratlan és provokálatlan volt, és a gyerekeket mélyen traumatizálta: a 4 éves Sylvie rendszeresen rémálmoktól szenved, és enni sem hajlandó.

Kaisen mindig is segítőkész, jó ember volt, aki senkinek sem akart rosszat. A fizikai sebek idővel begyógyulnak, de az érzelmi sebek sokkal tovább velünk maradnak.

- mondta Georgy.

Lányuk épp a jövő héten kezdte volna az iskolát, de ehelyett most sajnos az orvosi vizsgálatokra és a lelki trauma feldolgozására kell koncentrálniuk. Az essexi rendőrség az eset kapcsán őrizetbe vett egy 17 éves fiatalt, akit jelenleg óvadék ellenében szabadlábon van november 13-ig - írja a Mirror.