Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Édes, 4 éves kislány szenvedett súlyos traumát, a nyílt utcán jött a sokk

agy
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 08:00
verekedéstámadás
Most az édesapa koponyáját próbálják ismét összerakni. A támadás a környékbelieket is megdöbbentette.
CJA
A szerző cikkei

Egy brit apuka komoly műtétre vár, miután brutálisan támadás érte egy nyilvános helyen, kislánya pedig mindezt végignézte.

Támadás során verték péppé – 4 éves lánya nézte végig a horrorjelenetet
Támadás során verték szét Kaisen Kinsella-t (Fotó: GoFundMe)

A kegyetlen támadás részletei

A 27 éves Kaisen Kinsella épp párjával, Georgy Annaise-szel és két gyermekükkel, a 4 éves Sylvie Starral és a 7 hónapos Sully Moonnal vacsorázott, amikor váratlanul brutális támadás áldozatai lettek. A támadás az Essex megyében található Dog and Partridge nevű kocsmában történt augusztus 22-én.

Georgy éppen a babát tartotta a kezében, amikor Kaisenre rátámadtak és kegyetlenül összeverték. Az apa azóta is kórházban fekszik. Kislánya végignézte a szörnyűsége, ami mély nyomokat hagyott benne.

Közeli barátjuk, Charlie Meggs a következőket mondta az állapotáról:

Ezen a héten Kaisen egy komolyabb műtéten fog átesni, mely során helyreállítják az orrát, valamint eltávolítják a koponyájának sérült részeit. Ezeket fémlemezekkel fogják pótolni és a beavatkozás után is megfigyelés alatt marad. Amint felébred és stabil az állapota, tájékoztatunk mindenkit a fejleményekről.

Georgy arról számolt be, sosem gondolta volna, hogy egy nyugodt, családi vacsora ilyen tragédiába torkollhat. A támadás teljesen váratlan és provokálatlan volt, és a gyerekeket mélyen traumatizálta: a 4 éves Sylvie rendszeresen rémálmoktól szenved, és enni sem hajlandó.

Kaisen mindig is segítőkész, jó ember volt, aki senkinek sem akart rosszat. A fizikai sebek idővel begyógyulnak, de az érzelmi sebek sokkal tovább velünk maradnak.

- mondta Georgy.

Lányuk épp a jövő héten kezdte volna az iskolát, de ehelyett most sajnos az orvosi vizsgálatokra és a lelki trauma feldolgozására kell koncentrálniuk. Az essexi rendőrség az eset kapcsán őrizetbe vett egy 17 éves fiatalt, akit jelenleg óvadék ellenében szabadlábon van november 13-ig - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu