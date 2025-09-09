Mosolyogva fenyegette a rendőröket – senki nem hitte el, mi került elő a szegedi nő táskájából

A Készenléti Rendőrség szegedi osztályának két járőre Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjának rádióforgalmazását hallva indult a főkapitánysághoz. Az ügyeletes tájékoztatása szerint ugyanis egy épületbe lépő civil késsel fenyegette a fegyveres biztonsági őrt - idézi a rendőrségi portált a magyarnemzet.hu.

Önként ment a rendőrség épületébe meglepő okból Fotó: unsplash.com

Egyből észrevették a rendőrök a forgóajtóhoz közel a piros táskás nőt. A rendőrök kérték, hogy távozzon az épületből, aminek meglepő mód engedelmeskedett, de kezét táskáján tartotta gyanúsan. Mikor kérték, hogy vegye ki a kezét a táskából, elővillant a kezében szorongatott kés, mire a rendőr egy Taser X2 sokkolóval indult meg felé.

A nő zavarodottan nevetett a sokkoló látványán, majd közölte, hogy használják csak rajta, de a kést nem engedte el. Több készenléti rendőr láttán a nő megadónak bizonyult, majd eldobta a kést, így meg tudták bilincselni.

Végig zavart állapotban volt az intézkedés alatt a 30 éves szegedi nő, ráadásul korábban azt állította a rendőröknek, hogy tartóztassák le, mert attól fél, rátámad egyik családtagjára, de ha kell egy rendőrre is. Édesanyja szerint már otthonról is úgy indult el, hogy megszúr egy rendőrt.

Kórházba szállították a zavart nőt, majd egy pszichiátrián helyezték el és eljárás indult ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt.