Megölt, 12 éves kislány szelleme üldözte a magyar zenészt

Horváth Jankó egyik unokatestvére nagyon érdeklődött az okkultizmus iránt. Egy falusi boszorkány is rendszeresen jósolt neki, akitől sokat tanult. Például a szellemidézés praktikáját. Az unokatestvér falujában elterjedt híre volt egy bűnténynek: megerőszakoltak és megöltek egy tizenkét éves kislányt. Nagyon érdekelte Jankót és családját az eset. Mi történhetett pontosan a kislány halálakor? A nyaraláskor is felmerült a története. Az unokatestvér felvetette, hogy ha már úgyis megtanult szellemet idézni, akkor idézzék meg az áldozatot, és kérdezzék ki, hogy mi történt. Ami ezután következett, a legmélyebb rémálmainkat is felülmúlta.

Horváth Jankót sokáig üldözte a kislány szelleme / Fotó: Horváth Jankó Facebook-oldala

Jankó és a szellem

A szeánsz során, egy leborított pohárra helyezték az ujjukat a résztvevők. Felírták egy cetlire, hogy IGEN és NEM. Miután az unokatestvér azt monda, hogy a kislány szelleme megjelent, megkérdezték:

Erőszakos halálban haltál meg?

Ekkor Jankó állítása szerint a pohár valóban megmozdult. Szerinte kizárható volt, hogy valaki a résztvevők közül mozgatja, mert mindenki csak az ujjbegyét helyezte a pohárra. A pohár az "IGEN" cetlihez kúszott.

Egyszerűen ledöbbentünk. Hátborzongató volt. Megjelenésekor mindannyian lágy szellőt éreztünk. Egyértelmű, hogy volt ott valaki, aki nem látható. Ezután a pohár elkúszott az asztal széléhez, majd tovább. A végén már csak a pohár széle volt az asztalon, le kellett volna esnie. De nem esett le, hanem lebegett. Egyikünk sem tartotta, ez biztos

- nyilatkozta Jankó a Borsnak. Ezután hazautaztak Olaszországból.

A Jankó lakásához vezető lépcsőn Jankó testvére lépéseket hallott, de nem volt senki mögötte. Később Jankó lakásában a csap magától elindult. Jankó halálra rémült. A TV-je magától bekapcsolt és vibrálni kezdett. Jankó ezután felkereste az unokatestvérét. Nála is ugyanez volt a helyzet. A szellemidézésen résztvevő többi családtag is ugyanezt tapasztalta. A kislány nem tért vissza a túlvilágra. A mi valóságunkban ragadt. Újra össze kellett hozni egy szeánszot, hogy a kislányt visszaküldjék, mert egyre durvábbá kezdett válni a helyzet.