Megölt, 12 éves kislány szelleme üldözte a magyar zenészt

Horváth Jankó egyik unokatestvére nagyon érdeklődött az okkultizmus iránt. Egy falusi boszorkány is rendszeresen jósolt neki, akitől sokat tanult. Például a szellemidézés praktikáját. Az unokatestvér falujában elterjedt híre volt egy bűnténynek: megerőszakoltak és megöltek egy tizenkét éves kislányt. Nagyon érdekelte Jankót és családját az eset. Mi történhetett pontosan a kislány halálakor? A nyaraláskor is felmerült a története. Az unokatestvér felvetette, hogy ha már úgyis megtanult szellemet idézni, akkor idézzék meg az áldozatot, és kérdezzék ki, hogy mi történt. Ami ezután következett, a legmélyebb rémálmainkat is felülmúlta.
A szeánsz során, egy leborított pohárra helyezték az ujjukat a résztvevők. Felírták egy cetlire, hogy IGEN és NEM. Miután az unokatestvér azt monda, hogy a kislány szelleme megjelent, megkérdezték:
Erőszakos halálban haltál meg?
Ekkor Jankó állítása szerint a pohár valóban megmozdult. Szerinte kizárható volt, hogy valaki a résztvevők közül mozgatja, mert mindenki csak az ujjbegyét helyezte a pohárra. A pohár az "IGEN" cetlihez kúszott.
Egyszerűen ledöbbentünk. Hátborzongató volt. Megjelenésekor mindannyian lágy szellőt éreztünk. Egyértelmű, hogy volt ott valaki, aki nem látható. Ezután a pohár elkúszott az asztal széléhez, majd tovább. A végén már csak a pohár széle volt az asztalon, le kellett volna esnie. De nem esett le, hanem lebegett. Egyikünk sem tartotta, ez biztos
- nyilatkozta Jankó a Borsnak. Ezután hazautaztak Olaszországból.
A Jankó lakásához vezető lépcsőn Jankó testvére lépéseket hallott, de nem volt senki mögötte. Később Jankó lakásában a csap magától elindult. Jankó halálra rémült. A TV-je magától bekapcsolt és vibrálni kezdett. Jankó ezután felkereste az unokatestvérét. Nála is ugyanez volt a helyzet. A szellemidézésen résztvevő többi családtag is ugyanezt tapasztalta. A kislány nem tért vissza a túlvilágra. A mi valóságunkban ragadt. Újra össze kellett hozni egy szeánszot, hogy a kislányt visszaküldjék, mert egyre durvábbá kezdett válni a helyzet.
Hosszas tervezés után összejött a szelleműzés, és szerencsére időben visszaküldték a kislányt az unokatestvér segítségével a túlvilágra. Horváth Jankó nem mindennapi történetével már a Ripost is foglalkozott korábban. Ismert zenész lett, bár rögös úton kellett végigmennie. Gyerekkori szívbetegségéből például csodával határos módon gyógyult meg, egy hang is segítette az úton. Talán Jankónak van egy különleges képessége arra, hogy bevonzza a spirituális entitásokat?
Van egy asztrál világ, amibe a szellemek beleragadhatnak. Az asztrál világ és a mi világunk között nagyon vékony a határvonal, néha el is mosódik. Én sokkal érzékenyebb vagyok erre, mint mások. A túlvilág és a párhuzamos valóságok, valamint egyéb dimenziók érdekelnek, amelyeket lassan a tudomány is elismer.
Jankó viszontagságos útja jótékony és kártékony entitások között vezet, miközben ő egyre tisztábban csak a céljaira koncentrál.
