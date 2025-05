Íme a nagy retró kocsmagaléria - ilyen körülmények között mulatoztak a magyarok a 20. században

A 2025 elején elindított vidéki kocsmaprogram most áprilisban újabb elemekkel bővült. Így még több kocsma nyújthat be pályázatot, ráadásul a május 23-i határidőt június 16-ra tolták ki. A támogatást: energiahatékonyságra, eszközbeszerzésre, bértámogatásra, működési támogatásra is lehet költeni. Ezzel persze jelentősen megújulnak a kocsmák, de vajon hogy nézhettek ki régen? Galériánkból kiderül.

1968. Garay utca a Garay térről a Hernád utca felé nézve. Háttérben látszik a Büfé kocsma. Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr

A kocsma most is a falu lelke - így néztek ki évtizedekkel ezelőtt a söntések

Meccsnézésre, születésnapi ünneplésre is szívesen ülünk be a kocsmába koccintani. Magyarországon, ahogy sok más országban is, a 20. században jelentősen csökkent a kocsmák száma. Ez főleg az alkoholfogyasztási szokások változására és a kocsmázás visszaszorulására vezethető vissza. A kocsmázás vitathatatlan társadalmi és egészségi hatásai mellett a közösségépítő és hagyományőrző szerepére is érdemes gondolnunk.

A történelem során a nagyobb gyártók, mint például a Zwack Unicum Nyrt. segítették a magyar kocsmák működését, egyúttal a saját termékeik forgalmazását. Családi vállalkozások is szívesen fektettek alaptőkét a kocsmák üzemeltetésébe, hiszen ezzel is összehívhatták a barátaikat italozásra.

Az alábbi galéria bemutat néhány érdekes pillanatot a magyarországi söntések életéből. Ezek a kocsmák ma már nem léteznek, vagy egy teljesen másik egység/kocsma épült a helyükre.