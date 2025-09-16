Országos sztrájk béníthatja meg Franciaországot csütörtökön

Franciaországot csütörtökön országos sztrájk béníthatja meg, amelyhez mind a nyolc nagy szakszervezeti szövetség csatlakozik, a radikális CGT-től és Solidaires-től a mérsékeltebb CFDT-ig. A munkabeszüntetés a megbukott Bayrou-kormány költségvetési javaslata ellen irányul, amelytől az új miniszterelnök, Sebastien Lecornu sem várhatóan nem tér el. A tiltakozás már múlt héten is megkezdődött – írja a Világgazdaság.
A költségvetési terv több megszorítást tartalmaz, például a szociális kiadások befagyasztását és eredetileg két nemzeti ünnep munkanappá tételét, utóbbitól azonban a kormányfő már visszalépett. A szeptember 18-i akcióhoz kisebb érdekvédelmi szervezetek is csatlakozhatnak, amelyek a bérektől a munkakörülményekig több területet érintő sérelmeket sorolnak fel.
A közlekedés szinte teljesen leállhat: sztrájkolnak a vasutasok, a legtöbb városi tömegközlekedési dolgozó, és a taxisok is blokádokra készülnek. Bár a légiforgalmi irányítók szakszervezete elhalasztotta a szeptember 18–19-re tervezett sztrájkot, kisebb szervezetek még okozhatnak fennakadásokat a repülőtereken. Az energiaszektorban is munkabeszüntetés várható, de a dolgozók ígérik, hogy a lakossági szolgáltatásokat nem érinti a leállás. A közszolgálati dolgozók szintén csatlakozhatnak, ami az állami ügyintézésben is fennakadásokat okozhat.
A gyógyszerészek külön is sztrájkra készülnek, így sok patika zárva lehet, bár az állam előírhatja egyes gyógyszertárak nyitva tartását az alapvető ellátás biztosítására. A gyógytornászok is csatlakoznak, a kórházakban és iskolákban pedig a közszolgálati dolgozók engedéllyel indíthatnak akciót, noha a múlt heti megmozdulásban az iskolai dolgozók csupán öt százaléka vett részt.
