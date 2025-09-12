Orbán Viktor: Von der Leyen háborúba akarja rántani Magyarországot

Fél nyolckor kezdődik a miniszterelnök pénteki interjúja a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor a szerdia kormányülésen meghozott döntésekről és az előttünk álló időszak legfontosabb eseményeiről is beszél várhatóan.
Orbán Viktor a beszélgetés elején elárulta, miért látogatott idén már másodszor Abu-Dzabiba. Mint mondta, sikerült egy egészen különleges kapcsolatot létrehozni az Egyesült Arab Emírségekkel. Gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki a két állam között, mert olyan iparágakba tudunk bevonni a magyar gazdaságba forrásokat, amelyekbe korábban nem.
Kijelöltük azokat az iparágakat (energiaszektor, digitális infrastruktúra, mesterséges intelligencia), ahol jelentős előrehaladást értünk el
– mondta a miniszterelnök, aki hozzátette: csak idén a két ország közötti áruforgalom 24 százalékkal növekedett a tavalyi évhez képest.
Orbán Viktor szerint az oroszokat valamikor vissza kell majd integrálni az európai és a világkereskedelembe. A lengyelek a barátaink, szövetségeseink, ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását sérti, arra Magyarországnak elsőként kell reagálnia. Az orosz drónok behatolását az első pillanatban el kellett utasítanunk, jelezvén, hogy mi nem vagyunk benne a háborúban – jelezte a kormányfő.
Magyarországot már beletolták eddig két háborúba, pedig ki akartunk maradni belőlük. Az első világháborúból Tisza István miniszterelnök, a második nagy háborúból Horthy Miklós ki akart maradni, de külső erők belerángatták hazánkat a konfliktusba. Most Ursula von der Leyen és az EU akarja berántani Magyarországot egy háborúba
– mondta Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint felül kell vizsgálni az EU teljes politikáját, és nem egy ügy miatt, hanem négy, öt súlyos vezetési politika miatt. Az energiaárak háromszor, négyszer magasabbak az EU-ban, mint az USA-ban, így Európa elveszíti a versenyképességét. Mario Draghi egy tanulmányban leírta, mit kell tenni, hogy Európa gazdaságát megmentsük – de a jelenlegi vezetők ennek az ellenkezőjét teszik.
– Ilyen hozzáállással csak a szakadékban köthetünk ki – fogalmazott a kormányfő.
A magyar politika sziklaszilárdan nemzeti alapokon áll. Az itteni ellenzéket korábban Washingtonból, jelenleg Brüsszelből szponzorálják. Nem foglalkoznak a képviselői mentelmi jogok felfüggesztésével.
Van egy hatalmi központ Brüsszelben, amely hatalomra akarja juttatni az ellenzéket azért, hogy a brüsszeli gazdaság-, migrációs- és energiapolitika érvényesüljön. Mindezt azért teszik, mert a nyugatiak ezáltal hatalmas nyereségre tennének szert azzal, hogy megsarcolják a magyarokat
- fejtette ki a miniszterelnök.
A kormány nemzeti konzultációt indít az adózási kérdésekről. Orbán Viktor kifejtette, miután a baloldali ellenzék megmondta, hogy nem akarnak beszélni az új adókról, mégis beszéljünk róla. Elmagyarázta, hogy egy pedagógus havonta 30 ezer forinttal, évente több mint 400 ezer forinttal keresne kevesebbet, ha bevezetnék a Tisza-adót. De rosszul járnának a katonák, a rendőrök és a középosztályba tartozók is. A miniszterelnök szerint ne engedjük, hogy megvezessenek minket – éppen ezért szükséges nemzeti konzultációt tartani a tervezett adóktól, a Tisza-adókról.
Magyarországon ma békén kell hagyni az embereket. Az a jó, az az indokolt, ha alacsonyak az adók, mert azzal mindenki jobban jár
– jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel kapcsán elmondta: a magyar emberek azt szeretik, ha saját tulajdonú ingatlanban élhetnek, ha tudják, hogy van fedél a fejük fölött. Németországban, Olaszországban ezt másként gondolják (sokan bérelik a lakásukat, házukat). Ez a fix 3 százalékos hitelkonstrukció vonzó a magyarok számára, ezért torpant meg az albérletek árának emelkedése is. Ezt jelzi az óriási érdeklődés is az Otthon Start program iránt, ami családo százezrei számára nyit új perspektívát, új távlatokat.
Az uniós migrácós paktum „egy ravaszkodás” - hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő úgy véli a paktum
csinál valamit, de nem oldja meg a bajt.
– Azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére egy névre szóló engedély nélkül – fogalmazott Orbán Viktor.
Az Angela Merkel által Németországban és Európára vonatkozóan is meghirdetett „Wir schaffen dass!" („Sikerülni fog!") program kudarcot vallott. Nyugat-Európában most már párhuzamos társadalmak működnek, az eddigi nemzetállamok helyett.
A miniszterelnök a beszéde végén végül arra intett, hogy a háborús veszély és a hibás uniós gazdaságpolitika káros hatásai ellenére őrizzük meg a nyugalmunkat, mert csak így lehet előre menni, fejlődni.
