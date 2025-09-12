Orbán Viktor: Von der Leyen háborúba akarja rántani Magyarországot

Fél nyolckor kezdődik a miniszterelnök pénteki interjúja a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor a szerdia kormányülésen meghozott döntésekről és az előttünk álló időszak legfontosabb eseményeiről is beszél várhatóan.

Orbán Viktor a beszélgetés elején elárulta, miért látogatott idén már másodszor Abu-Dzabiba. Mint mondta, sikerült egy egészen különleges kapcsolatot létrehozni az Egyesült Arab Emírségekkel. Gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki a két állam között, mert olyan iparágakba tudunk bevonni a magyar gazdaságba forrásokat, amelyekbe korábban nem.

Kijelöltük azokat az iparágakat (energiaszektor, digitális infrastruktúra, mesterséges intelligencia), ahol jelentős előrehaladást értünk el

– mondta a miniszterelnök, aki hozzátette: csak idén a két ország közötti áruforgalom 24 százalékkal növekedett a tavalyi évhez képest.

Lengyelország a barátuk és szövetségesünk

Orbán Viktor szerint az oroszokat valamikor vissza kell majd integrálni az európai és a világkereskedelembe. A lengyelek a barátaink, szövetségeseink, ezért minden, ami Lengyelország szuverenitását sérti, arra Magyarországnak elsőként kell reagálnia. Az orosz drónok behatolását az első pillanatban el kellett utasítanunk, jelezvén, hogy mi nem vagyunk benne a háborúban – jelezte a kormányfő.

Háborúba akarja sodorni hazánkat Ursula von der Leyen, de ellenállunk

Magyarországot már beletolták eddig két háborúba, pedig ki akartunk maradni belőlük. Az első világháborúból Tisza István miniszterelnök, a második nagy háborúból Horthy Miklós ki akart maradni, de külső erők belerángatták hazánkat a konfliktusba. Most Ursula von der Leyen és az EU akarja berántani Magyarországot egy háborúba

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint felül kell vizsgálni az EU teljes politikáját, és nem egy ügy miatt, hanem négy, öt súlyos vezetési politika miatt. Az energiaárak háromszor, négyszer magasabbak az EU-ban, mint az USA-ban, így Európa elveszíti a versenyképességét. Mario Draghi egy tanulmányban leírta, mit kell tenni, hogy Európa gazdaságát megmentsük – de a jelenlegi vezetők ennek az ellenkezőjét teszik.