Egy 10 éves kisfiú vesztette életét egy e-rolleres balesetben!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 08:20
Azonnal értesítették a mentőket a baleset helyszínére.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy tízéves kisfiú vesztette életét egy elektromos rollerrel történt baleset következtében. A Szatmár megyei gyermek július 11-én sérült meg súlyosan Kányházán, a 197-es megyei úton, amikor egy kölcsönkapott elektromos rollerrel közlekedett, elvesztette egyensúlyát és elesett.

alt=A kisfiú elvesztette az életét az e-rolleres balesetben
A kisfiú elvesztette az életét az e-rolleres balesetben / Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Akaberka

A kisfiú életéért sokáig küzdöttek az orvosok

A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a fiú súlyos fejsérülést szenvedett. A PresaSM információi alapján a baleset után leállt a szíve és a légzése, ezért a helyszínre riasztott SMURD intenzív terápiás egység újraélesztette és intubálta, majd a nagybányai sürgősségire szállította. Bár az orvosok hosszú ideig küzdöttek az életéért, a gyermek több mint két hónapnyi kórházi kezelés után elhunyt.

Nemrég egy másik tragikus baleset is történt szeptember 2-án egy 13 éves Szeben megyei fiú is elektromos rollerrel szenvedett súlyos koponyasérülést, amely vasárnap a halálát okozta. - írja a Maszol.

 

