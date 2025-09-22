Ámokfutó randalírozott Szombathelyen, videón a rémisztő eset

Elképesztő és egyben életveszélyes jelenet zajlott le Szombathelyen, amikor egy sofőr úgy hajtott ki a főútra, hogy autójából egy hatalmas vascső állt ki előrefelé. A nem mindennapi esetet egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette.
A felvételen jól látszik, ahogy az autó ablakából kilógó vascső – amely egy ereszcsatorna része volt – több mint egy méterre nyúlt ki az úttest fölé. A sofőr ennek ellenére gond nélkül bekanyarodott a forgalmas főútra, és továbbhaladt, mintha mi sem történt volna.
A döbbenetes esetről a Tények számolt be, ahol szakértők is megszólaltak, írja a VAOL. Mint kiderült, amit a sofőr tett, nemcsak szabálytalan, hanem rendkívül veszélyes is volt. Egy ilyen módon szállított vascső ugyanis súlyos balesetet okozhatott volna, ha akár csak egy kisebb mozdulat miatt megváltozik a jármű haladási iránya.
A felvételen látott jelenet egyértelműen rávilágít arra, hogy a közlekedésben mennyire fontos a biztonsági előírások betartása. A szombathelyi ámokfutó felelőtlen manővere így nemcsak a saját, hanem minden közlekedő életét is veszélybe sodorta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.