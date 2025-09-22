Ámokfutó randalírozott Szombathelyen, videón a rémisztő eset

Elképesztő és egyben életveszélyes jelenet zajlott le Szombathelyen, amikor egy sofőr úgy hajtott ki a főútra, hogy autójából egy hatalmas vascső állt ki előrefelé. A nem mindennapi esetet egy másik jármű fedélzeti kamerája rögzítette.

Életveszélyes módon közlekedett a férfi a szombathelyi férfi.

Fotó: VAOL

A felvételen jól látszik, ahogy az autó ablakából kilógó vascső – amely egy ereszcsatorna része volt – több mint egy méterre nyúlt ki az úttest fölé. A sofőr ennek ellenére gond nélkül bekanyarodott a forgalmas főútra, és továbbhaladt, mintha mi sem történt volna.

A döbbenetes esetről a Tények számolt be, ahol szakértők is megszólaltak, írja a VAOL. Mint kiderült, amit a sofőr tett, nemcsak szabálytalan, hanem rendkívül veszélyes is volt. Egy ilyen módon szállított vascső ugyanis súlyos balesetet okozhatott volna, ha akár csak egy kisebb mozdulat miatt megváltozik a jármű haladási iránya.

A felvételen látott jelenet egyértelműen rávilágít arra, hogy a közlekedésben mennyire fontos a biztonsági előírások betartása. A szombathelyi ámokfutó felelőtlen manővere így nemcsak a saját, hanem minden közlekedő életét is veszélybe sodorta.