Eltűnt egy 15 éves tiszaújvárosi lány a rendőrség gőzerővel keresi

Nyomtalanul eltűnt egy 15 éves hejőkeresztúri lány, Sz. Rozália. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a 05050-157/127/2025. körözési számon indított eljárást az ügyben, és most a lakosság segítségét kéri a fiatal felkutatásához.

A rendőrség keresi a kislányt.

Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló információk szerint a lány 2025. szeptember 1-jén délután távozott otthonából ismeretlen helyre, és azóta sem tért vissza. Az eddigi rendőri intézkedések sajnos nem vezettek eredményre. A rendőrség arra kéri a nyilvánosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lány tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelentkezzen.

Bejelentést lehet tenni a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-46/514-506-os telefonszámon, a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, valamint a díjmentesen hívható 112-es segélyhívó számon. A hatóság minden apró információt fontosnak tart, hiszen azok segíthetnek a fiatal mielőbbi biztonságos megtalálásában.

