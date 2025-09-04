Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Együtt bukott le a drogdíler pár: Sokkoló ügy rázta meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 08:40
Nem csak a szerelem, a kábítószer is fontos volt kapcsolatukban. Egy buszmegállóban bukott le a pár.

Sokkoló ügy rázta meg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét: egy 37 éves nő és 34 éves élettársa otthonukból, Bogácson árusított tiltott, kristályos drogot. A rendőrség a DELTA Program keretében folytatott nyomozást, amely végül teljes sikerrel zárult.
 

A párnál pszichoaktív szerek voltak.
A párnál pszichoaktív szerek voltak. Fotó: Police.hu

A pár lebukása egy buszmegállóban történt, ahol a rendőrök igazoltatták a nőt. Táskájában tíz darab, alufóliába csomagolt fehér port találtak, amelyről hamar kiderült, hogy pszichoaktív anyag. A nyomozás feltárta: a páros nemcsak felnőtteknek, hanem fiatalkorúnak is adott el a veszélyes szerből. 

A rendőrök mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatásukat. Az ügyet a hatóságok vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek. 

A rendőrség külön felhívta a figyelmet a kábítószerek veszélyeire: a kristály és más tiltott szerek használata szédülést, pánikrohamot, légszomjat, hangulatingadozást és remegést is okozhat, hosszú távon pedig súlyos pszichikai függőséget és maradandó egészségkárosodást vált ki. 

A hatóság hangsúlyozza: a drog soha nem megoldás, viszont annál nagyobb veszélyt jelent. Aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről tudomást szerez, a nap 24 órájában hívhatja a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót, írja a Police.hu.

 

