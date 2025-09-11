Rettenetes: drog hatása alatt okozott balesetet egy férfi Mosonmagyaróváron

Durva baleset történt Mosonmagyaróváron: egy 22 éves férfi kábítószer hatása alatt vesztette el uralmát autója felett, majd egy családi ház udvarában kötött ki.

Elkapták a mosonmagyaróvári férfit Fotó: unsplash.com

A rendőrség beszámolója szerint szeptember 9-én este érkezett a riasztás, miszerint egy személygépkocsi sofőrje nem megfelelően választotta meg sebességét - írja a Police.hu. A jármű átszakította az út menti kerítést, és végül egy ház udvarán állt meg. A helyi fiatalember szerencsére nem sérült meg, de a szemtanúk és a rendőrök is észlelték, hogy furcsán viselkedik.

Azonnal alkoholszondát alkalmaztak vele szemben, amely ugyan negatív eredményt mutatott, de mivel a férfi láthatóan bódult állapotban volt, előállították. A drogteszt pozitív lett, így a nyomozók kábítószer birtoklása vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság ismételten hangsúlyozta: a kábítószer hatása alatt történő járművezetés nemcsak törvénybe ütköző cselekmény, hanem komoly veszélyforrás is. A tudatmódosító szerek lassítják a reakcióidőt, rontják a figyelmet és a helyzetfelismerést, ezáltal nagymértékben növelik a közlekedési balesetek kockázatát.