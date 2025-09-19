Védtelen nőket kényszerítettek prostitúcióra: rács mögé került a szabolcsi család - Videó!

Vádat emeltek azon szabolcsi család tagjai ellen, akik fiatal, kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket dolgoztattak prostituáltként Magyarországon és több nyugat-európai országban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség közleménye szerint a család tagjaira 2022 decemberében csapott le a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ egy összehangolt akció keretében. Az akkori rendőrségi közleményből kiderült, hogy a nőket Debrecenben is dolgoztatták – írja a Haon.hu.

A hatóságok szerint a család tagjai Debrecenben és több nyugat-európai országban is prostitúció révén gazdagodtak meg.Fotó: unsplash.com

A rendőrök 2022. december 7-én egy időben, két helyszínen fogták el az ügyben érintett R. család tagjait. A Terrorelhárítási Központ közreműködésére azért volt szükség, mert felmerült a gyanú, hogy az elkövetőknek fegyverük lehet. Az akció során elfogták a 26 éves nagykállói R. L.-t, valamint a 28 éves R. G.-t, a 22 éves R. B.-t és a 43 éves nyíregyházi R. G.-nét.

A főügyészség tájékoztatása szerint a család módszerei közé tartozott, hogy munka és jövedelem ígéretével, vagy „segítő szándékkal” befogadtak magukhoz olyan személyeket, akiknek nem volt hol lakniuk. Az egyik férfi még szerelem színlelésével is rávett egy fiatal sértettet a szexmunkára, majd fenyegetéssel kényszerítette, hogy tovább folytassa azt.

A prostitúcióból gazdagodott meg a család

A nyíregyházi család tagjai a prostitúcióból származó bevételt saját megélhetésük finanszírozására fordították. A lányok által keresett pénzt részben vagy teljes egészében elvették, és a szállításukat, valamint a szexuális szolgáltatások helyszíneinek bérlését is ők szervezték. A bevételekből ékszereket, ruhákat, nagy értékű autókat és ingatlanokat vásároltak.

A gyanúsítottak a szexuális szolgáltatásokat internetes oldalakon hirdették, az általuk szerkesztett hirdetések költségeit is a nők által megkeresett pénzből fedezték. A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében több millió forint értékben foglaltak le autókat, ékszereket, amelyeket a bűncselekményből származó jövedelemből vásároltak.

A főügyészség emberkereskedelem és kerítés minősített esete, valamint pénzmosás miatt emelt vádat a családtagok ellen. A vádirat több év fegyházbüntetést és pénzbüntetést indítványoz velük szemben.