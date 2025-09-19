Betépve csapódott a család kocsijába – négy ember életét sodorta halálos veszélybe - Videó!

Szeptember 19-én a debreceni rendőrök őrizetbe vettek egy 34 éves mikepércsi férfit, aki a járművezetéstől eltiltva, kábítószer hatása alatt frontálisan nekiütközött egy másik autónak. Mint kiderült, nemcsak fogyasztotta a tiltott szereket, hanem kereskedett is azokkal. Szerda hajnalban érkezett a bejelentés a segélyhívóra, hogy a 35-ös főút 76. kilométerszelvényében két autó összeütközött. A rendőrség a társszervekkel közösen érkezett ki a Debrecen-Józsa melletti útszakaszra – írj a rendőrség.
A balesetet a jelenlegi adatok szerint a Hajdúböszörmény irányából Debrecen irányába közlekedő autós okozta, aki áttért a szemközti sávba és belehajtott a szabályosan közlekedő járműbe. A vétlen autóban egy négyfős család ült, mindannyian súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyesen.
Az okozó sofőr zavartan viselkedett, és kábítószer-fogyasztás tünetei is látszottak rajta. A helyszínen végzett gyorsteszt pozitív eredményt mutatott. Kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel, sőt a járművezetéstől is el volt tiltva. A helyszínelés közben a rendőrök az autója mellett egy csomag kristályos anyagot találtak a fűben, amelyet a gyanú szerint a mikepércsi férfi dobott oda a baleset után. A kocsit kábítószer-kereső kutyával átkutatták, és további kiporciózott, fóliába csomagolt fehér port találtak benne. Az okozó gépkocsi vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedtek.
A debreceni nyomozók azonnal megkezdték a 34 éves férfi előéletének és tevékenységeinek vizsgálatát, és hamar kiderült, hogy a férfi nem csupán használta a tiltott szereket, hanem kereskedett is velük. Még aznap gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. Közúti közlekedési baleset gondatlan okozása, kábítószer-kereskedelem, járművezetés bódult állapotban és az eltiltás hatálya alatt elkövetett bűncselekmények miatt kell felelnie. A rendőrök előterjesztést tettek a letartóztatására.
Az adatgyűjtésnek köszönhetően egy napon belül azonosították azt a férfit is, aki a baleset napján kábítószert adott a későbbi okozónak. Csütörtök hajnalban a Cívis Közterületi Támogató Alosztállyal közösen csaptak le rá, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.
