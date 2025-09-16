Még mindig a svéd mecset előtti bandaháborúról beszélnek, egy halott

Svédországi bandaháborúk. Lövöldözés tört ki a Stockholmtól nyugatra fekvő Örebro városában egy mecset közelében. Az áldozat egy 25 éves férfi volt, a sérült férfi pedig szintén a húszas éveiben járt. A svéd TT hírügynökség jelentése szerint a bűncselekmény helyi bandákhoz köthető – írja a Ripost.
Svédország évek óta küzd a bandák közötti erőszakkal, és a bűnbandák gyakran toboroznak tinédzsereket a társadalmilag hátrányos helyzetű bevándorlónegyedekből merényletek végrehajtására. Statisztikai adatok szerint idén augusztusig 148 lövöldözés történt, amelyekben 20-an meghaltak és 26-an megsebesültek. Tavaly több mint 60 ilyen haláleset történt.
Svédország egykor az alacsony bűnözési rátájáról volt híres, de a bűnbandák – amelyek az elmúlt 15 évben jelentek meg – mindezt megváltoztatták a kábítószer- és fegyverkereskedelemmel, a szociális csalásokkal és az emberkereskedelemmel - írja a CBS News. A bűnbandák beszivárogtak a helyi politikába, a jogi és oktatási rendszerbe, a fiatalkorúak fogvatartási intézményeibe. A rendőrség szerint a laza hálózatok vezetői egyre inkább külföldről szervezik a bosszúhadjárataikat a riválisok ellen. A lövöldözéseket, veréseket és robbantásokat gyakran kiszervezik, és titkosított oldalakon teszik közzé.
A lövöldözések, robbantásokat, gyújtogatásokat olyan városokat sújtanak, mint Boras, Göteborg, Linköping, Malmö, Norrköping, Örebro, Stockholm és Uppsala. Helyi médiajelentések szerint a lőfegyveres halálesetek száma több mint megháromszorozódott 2012 és 2022 között. Ugyanezek a jelentések szerint a bandákhoz köthető robbantások száma Svédországban 149 esetről (2023) 317-re (2024) emelkedett.
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök két éve beszédet intézett a nemzethez. Akkor azt mondta: készek bevetni a katonaságot a bandaháborúk letörésére, és a kialakult helyzetért a korábbi szociáldemokrata kormányokat hibáztatta. Úgy vélte: a felelőtlen bevándorlási politika és a kudarcba fulladt integráció miatt került veszélybe a lakosság biztonsága.
Hozzátette:
Mostanra egyre több gyermeket és fiatalt érint a durva erőszak. Svédország még soha nem látott hasonlót, Európa más országai sem látnak hasonlót.
