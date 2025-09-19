Tinédzserek vertek meg brutálisan egy férfit, aki a barátnőjét védte

Egy csapatnyi fiatal támadt egy 39 éves férfire Aranyosmaróton, miközben vásárolni volt barátnőjével. Bár a férfi kapott kórházi kezelést, de napokkal később barátnőjének el kellett búcsúznia tőle.

Napokkal később hunyt el a férfi a kórházban. Fotó: Photographer: Dragos Condrea / Forrás: Freepik.com

Barátnőjét védte rosszul sült el

Múlt hét szombaton, este kilenc óra körül volt vásárolni egy férfi barátnőjével egy szupermarketben, mikor egy csapat fiatal megjegyzést tett barátnőjére. A nő barátja nem tudta figyelmen kívül hagyni, hogy barátnőjét vették célba szavaikkal, így visszaszólt nekik. Ám ekkor a fiúk körbevették, négyből ketten pedig rá is támadtak.

Egy nyitrai kórházba kellett szállítani a férfit, fej-, és lábsérülésekkel, de friss hírek szerint meghalt. A Paraméter információi szerint a TV JOJ úgy tudja, hogy 15 év körüliek voltak az elkövetők, de mások is jelezték, hogy a garázdálkodó gyerekbanda megtalálta őket. Garázdaság és testi sértés miatt eljárást indított a rendőrség, még zajlik az elkövetők azonosítása.