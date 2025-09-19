Tinédzserek vertek meg brutálisan egy férfit, aki a barátnőjét védte

Egy csapatnyi fiatal támadt egy 39 éves férfire Aranyosmaróton, miközben vásárolni volt barátnőjével. Bár a férfi kapott kórházi kezelést, de napokkal később barátnőjének el kellett búcsúznia tőle.
Múlt hét szombaton, este kilenc óra körül volt vásárolni egy férfi barátnőjével egy szupermarketben, mikor egy csapat fiatal megjegyzést tett barátnőjére. A nő barátja nem tudta figyelmen kívül hagyni, hogy barátnőjét vették célba szavaikkal, így visszaszólt nekik. Ám ekkor a fiúk körbevették, négyből ketten pedig rá is támadtak.
Egy nyitrai kórházba kellett szállítani a férfit, fej-, és lábsérülésekkel, de friss hírek szerint meghalt. A Paraméter információi szerint a TV JOJ úgy tudja, hogy 15 év körüliek voltak az elkövetők, de mások is jelezték, hogy a garázdálkodó gyerekbanda megtalálta őket. Garázdaság és testi sértés miatt eljárást indított a rendőrség, még zajlik az elkövetők azonosítása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.