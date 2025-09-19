Fagyasztott pizzákat gyártó üzemben lelte a halálát egy munkás

Egy ember életét követelte egy pizzákat gyártó gép az amerikai Milwaukee városában. A Palermo márkájú fagyasztott pizzagyár egyik robotgépe rádőlt az egyik alkalmazottra, a tragikus baleset pedig a férfi életbe került.

Fagyasztott pizzákat gyártó üzemben történt a tragédia Fotó: Fanfo / Shutterstock

Robert Cherone a gyár egyik munkása volt. Egyelőre ismeretlen okokból kifolyólag az üzem egyik gépe elmozdult a helyéről, és rádőlt a férfira. A nehéz gép maga alá szorította a munkást, akihez azonnal mentőt hívtak. A kiérkező hatósági szervek próbálták megmenteni Robert életét, de nem jártak sikerrel.

A hatóságok megkezdték az életmentő intézkedéseket, sajnos ennek ellenére a 45 éves férfit halottnak nyilvánították a helyszínen.

Egy munkás nyilatkozata szerint a baleset után minden dolgozót hazaküldtek.

A Palermo pizza szóvivője szerint a cég teljes mértékben a hatóságok segítségére áll a baleset kivizsgálásában. Ezen felül próbálnak segítséget nyújtani az elhunyt férfi családja és munkatársai számára is - írja a People.