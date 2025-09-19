Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Fagyasztott pizzákat gyártó üzemben lelte a halálát egy munkás

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 21:35
Egy gép végzett a munkással.

Egy ember életét követelte egy pizzákat gyártó gép az amerikai Milwaukee városában. A Palermo márkájú fagyasztott pizzagyár egyik robotgépe rádőlt az egyik alkalmazottra, a tragikus baleset pedig a férfi életbe került.

rádőlt a pizzagyár gépe az alkalmazottra
Fagyasztott pizzákat gyártó üzemben történt a tragédia  Fotó: Fanfo /  Shutterstock 

Robert Cherone a gyár egyik munkása volt. Egyelőre ismeretlen okokból kifolyólag az üzem egyik gépe elmozdult a helyéről, és rádőlt a férfira. A nehéz gép maga alá szorította a munkást, akihez azonnal mentőt hívtak. A kiérkező hatósági szervek próbálták megmenteni Robert életét, de nem jártak sikerrel.

A hatóságok megkezdték az életmentő intézkedéseket, sajnos ennek ellenére a 45 éves férfit halottnak nyilvánították a helyszínen.

Egy munkás nyilatkozata szerint a baleset után minden dolgozót hazaküldtek. 

A Palermo pizza szóvivője szerint a cég teljes mértékben a hatóságok segítségére áll a baleset kivizsgálásában. Ezen felül próbálnak segítséget nyújtani az elhunyt férfi családja és munkatársai számára is - írja a People.

Palermo támogatni fogja az elhunyt családját és legközelebbi hozzátartozóit. Ezen felül tanácsadási és támogatási szolgáltatásokkal segítséget nyújtunk a Palermo csapat részére is ebben a nehéz időszakban.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
