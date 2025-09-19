Egy világ gyászol! Meghalt a Grammy-díjas dalszerző a repülőgép tragédiában

A Grammy-díjas dalszerző Brett James, repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét. James is annak a három embernek az egyike volt, akik az észak-karolinai iskola közelében lezuhant gépen utaztak.

Lezuhant a Grammy-díjas dalszerző gépe

Brett James dalszerzőként vált ismertté és olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Carrie Underwood vagy Bon Jovi. 2007-ben Grammy-díjat nyert Carrie Underwood Jesus Take The Wheel című számáért.

A FlightAware adatai szerint a balesetben érintett repülőgép a sztár nevére volt bejegyezve. A gép Nashville-ből, Tennessee államból szállt fel és délután három órakor zuhant le Macon megyében. A baleset okai egyelőre ismeretlenek, a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálatot indított az ügyben. James még a Nemzeti Dalszerzők Hírességek Csarnokának is tagja volt. Karrierjét szólóelőadóként kezdte - írja a The Sun.

Első albumát 1995-ben adta ki, mielőtt a dalszerzés irányába fordult volna. Szólóelőadóknak is írt dalt, de olyan népszerű együttesek dalát szerezte, mint például a Backstreet Boys.

2007-ben két Grammy-díjat is bezsebelt, emléke előtt tisztelegnek, mindazok, akik szerették vagy ismerték őt.

Az NSAI családját megrendítette az igazgatósági tag és legendás dalszerző, Brett James halála

- közölte a Nashville Songwriters Association International.