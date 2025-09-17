Tragédiák a filmforgatásokon: Hollywoodi filmsztárok, akik életükkel fizettek egy szerepért

Hollywood fájdalmas múltat őriz, számos tehetséges színész és színésznő az életével fizetett egy-egy szerepért, és most már csak tragikus végzetük miatt emlékezünk rájuk.
Martha rövid időn belül a némafilmek új felfedezettjévé vált. 14 évesen mindent megtett, hogy Brodway-szerephez jusson, amit 1912-ben el is nyert. 1924-ben A virginiai örvény című amerikai polgárháborús filmje forgatása után, egy autóba ült be pihenni fodros, abroncsszoknyás ruhájában. Azonban egy pillanat alatt ruhája és haja is lángra kapott. Kollégái megpróbálták eloltani a tüzet, de a csodálatos színésznő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette. Egyes híresztelések szerint egy szemtanú látta, hogy valaki egy gyufát dobott a kocsiba, de sohasem találták meg a feltételezett elkövetőt. A legtöbb némafilmje elveszett, valószínűleg a hangosfilm megjelenésekor a korabeli stúdiók úgy döntöttek, hogy megsemmisítik őket, ahogy sok más alkotást is.
A nyolcvanas évek sztárja volt, és a jövője rendkívül ígéretesnek ígérkezett. A CBS egyik sorozatában egy kommandóst alakított, aki divatmodellként dolgozik. A forgatási szünetben a színész poénkodással próbált lazítani egy kicsit, és egy kellék pisztolyt tartott a fejéhez, és meghúzta a ravaszt. A fegyverben vaktöltény volt, de a lövés miatti robbanás betörte a koponyáját. Tragikus halálával mégis megmentett egy életet, hiszen szívét egy 36 éves családapa kaphatta meg.
A hetvenes és a nyolcvanas években egy jól ismert amerikai tévésztár volt. 1982-ben az Alkonyzóna: A film forgatásán gy rasszista férfit alakít, akit visszaküldenek a múltba, hogy üldözőből üldözött legyen. A történet szerint visszakerül a vietnami háborúba, ahol két kisgyerekkel együtt egy amerikai helikopter elől menekülnek. A forgatás során azonban egy pirotechnikai hiba miatt egy tűzgolyó találta el a helikopter, ami miatt a gép rázuhant a színészre, és a két gyermekre. Mindhárman azonnal szörnyethaltak. A bíróság a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól felmentette a rendezőt és a stábot.
Nyolcévesen menekült el bántalmazó apja elől, 11 évesen bandatagként és később katonaként is súlyos sérüléseket szenvedett. Ácsmunkásból az ’50-es és ’60-as évek westernjeinek hősévé vált, sőt Clint Eastwood oldalán is szerepelt. Utolsó szerepe egy Peruban forgatott sorozatepizód volt. A forgatás idején színésztársával kenuztak, ami azonban felborult. Míg kollégája ki tudott úszni, őt elsodorta az áramlat, és tragikusan életét vesztette, mindössze két nappal az esküvője előtt.
Az alábbi angol nyelvű videóból megismerheted Hollywood aranykorának sokkoló haláleseteit - írja a Life.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.