Tragédiák a filmforgatásokon: Hollywoodi filmsztárok, akik életükkel fizettek egy szerepért

Hollywood fájdalmas múltat őriz, számos tehetséges színész és színésznő az életével fizetett egy-egy szerepért, és most már csak tragikus végzetük miatt emlékezünk rájuk.

Hollywoodi filmsztárok, akik életükkel fizettek egy szerepért Fotó: Pexels.com

Hollywoodi filmsztárok utolsó filmjei:

Martha Mansfield

Martha rövid időn belül a némafilmek új felfedezettjévé vált. 14 évesen mindent megtett, hogy Brodway-szerephez jusson, amit 1912-ben el is nyert. 1924-ben A virginiai örvény című amerikai polgárháborús filmje forgatása után, egy autóba ült be pihenni fodros, abroncsszoknyás ruhájában. Azonban egy pillanat alatt ruhája és haja is lángra kapott. Kollégái megpróbálták eloltani a tüzet, de a csodálatos színésznő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette. Egyes híresztelések szerint egy szemtanú látta, hogy valaki egy gyufát dobott a kocsiba, de sohasem találták meg a feltételezett elkövetőt. A legtöbb némafilmje elveszett, valószínűleg a hangosfilm megjelenésekor a korabeli stúdiók úgy döntöttek, hogy megsemmisítik őket, ahogy sok más alkotást is.

Jon-Erik Hexum

A nyolcvanas évek sztárja volt, és a jövője rendkívül ígéretesnek ígérkezett. A CBS egyik sorozatában egy kommandóst alakított, aki divatmodellként dolgozik. A forgatási szünetben a színész poénkodással próbált lazítani egy kicsit, és egy kellék pisztolyt tartott a fejéhez, és meghúzta a ravaszt. A fegyverben vaktöltény volt, de a lövés miatti robbanás betörte a koponyáját. Tragikus halálával mégis megmentett egy életet, hiszen szívét egy 36 éves családapa kaphatta meg.

Vic Morrow

A hetvenes és a nyolcvanas években egy jól ismert amerikai tévésztár volt. 1982-ben az Alkonyzóna: A film forgatásán gy rasszista férfit alakít, akit visszaküldenek a múltba, hogy üldözőből üldözött legyen. A történet szerint visszakerül a vietnami háborúba, ahol két kisgyerekkel együtt egy amerikai helikopter elől menekülnek. A forgatás során azonban egy pirotechnikai hiba miatt egy tűzgolyó találta el a helikopter, ami miatt a gép rázuhant a színészre, és a két gyermekre. Mindhárman azonnal szörnyethaltak. A bíróság a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól felmentette a rendezőt és a stábot.