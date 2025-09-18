Rohantak a mentők: halálos baleset történt az elektromos rollerrel!

Egy fiatal férfi életét vesztette egy elektromos rollerrel történt balesetben csütörtök hajnalban Győrben. A Kisalföld beszámolója szerint az e-rolleres egy szemből érkező autóval ütközött. Bár a mentők megpróbálták újraéleszteni a 30 év körüli férfit, a beavatkozás sajnos sikertelen volt.
Békés megyében is egyre gyakoribbak az ilyen balesetek. Alig kezdődött el a tanév, már beszámoltak arról, hogy Békéscsabán egy 15 éves diák a Tompa utcán a gyalogútról hajtott ki elektromos rollerével az útra, elsőbbséget nem adva egy autónak. Az ütközés következtében a lány könnyebb sérüléseket szenvedett, ráadásul nem viselt bukósisakot – írja a beol.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.