Most kaptuk a hírt: a Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi

Egy külföldi telefonszámról érkező hívás során egy férfi robbantással fenyegette meg a Parlamentet szeptember 8-án, este 5 órakor.

A Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi / Fotó: AFP

A 112-es segélyhívót tárcsázó férfi közölte, hogy fel fogja robbantani az épületet. A rendőrség gyorsan reagált, és mindössze fél órán belül elfogta a 37 éves budapesti férfit, aki egy német rendszámú autóban ült. Elfogását követően a IV. kerületi rendőrkapitányságra szállították, ahol beismerő vallomást tett.

Elmondása szerint azért fenyegetőzött, mert a segélyhívón keresztül ételt és italt kért, miután lerobbant az autója, de nem kapott segítséget.

A férfit őrizetbe vették, ellene közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indult eljárás - írja a police.hu.