Most kaptuk a hírt: a Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 10:50
A rendőrség azonnal a nyomába eredt.

Egy külföldi telefonszámról érkező hívás során egy férfi robbantással fenyegette meg a Parlamentet szeptember 8-án, este 5 órakor. 

Robbantással fenyegette meg a Parlamentet egy férfi
A Parlament felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi / Fotó: AFP

A 112-es segélyhívót tárcsázó férfi közölte, hogy fel fogja robbantani az épületet. A rendőrség gyorsan reagált, és mindössze fél órán belül elfogta a 37 éves budapesti férfit, aki egy német rendszámú autóban ült. Elfogását követően a IV. kerületi rendőrkapitányságra szállították, ahol beismerő vallomást tett.

Elmondása szerint azért fenyegetőzött, mert a segélyhívón keresztül ételt és italt kért, miután lerobbant az autója, de nem kapott segítséget.

A férfit őrizetbe vették, ellene közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indult eljárás - írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
