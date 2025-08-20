Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt - Videó

Katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, szerda reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.
A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység. A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.
A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek teszik le esküjüket. Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek.
