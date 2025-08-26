Nem kapott munkát, rettenetes elhatározásra jutott a férfi

Robbantással fenyegetőzött egy debreceni férfi, miután sorozatban harmadszor is elutasították egy álláspályázat során - írja a police.hu. A férfi ugyanabba a helyi étterembe jelentkezett többször is, de a munkáltató nem őt választotta.

Nem kapott munkát, robbantással fenyegetőzött a férfi, elkapták a rendőrök Fotó: Gé / MW

A férfi végül egy emailben az étterem felrobbantásával fenyegetőzött, és magyarázatot követelt arra, hogy miért nem őt vették fel. A fenyegetést követően az étterem azonnal feljelentést tett.

A rendőrség gyorsan azonosította és elfogta a fiatal férfit, mivel az önéletrajzában és az emailes jelentkezéseiben minden elérhetőségét megadta. Telefonját lefoglalták, őt pedig előállították a rendőrségre. A kihallgatáson beismerte tettét. A férfit őrizetbe vették, ellene közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás.