Nem kapott munkát, rettenetes elhatározásra jutott a férfi

Robbantással fenyegetőzött egy debreceni férfi, miután sorozatban harmadszor is elutasították egy álláspályázat során - írja a police.hu. A férfi ugyanabba a helyi étterembe jelentkezett többször is, de a munkáltató nem őt választotta.
A férfi végül egy emailben az étterem felrobbantásával fenyegetőzött, és magyarázatot követelt arra, hogy miért nem őt vették fel. A fenyegetést követően az étterem azonnal feljelentést tett.
A rendőrség gyorsan azonosította és elfogta a fiatal férfit, mivel az önéletrajzában és az emailes jelentkezéseiben minden elérhetőségét megadta. Telefonját lefoglalták, őt pedig előállították a rendőrségre. A kihallgatáson beismerte tettét. A férfit őrizetbe vették, ellene közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.