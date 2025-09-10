Brutális leszámolás történt Papkeszin: Felfegyverkezve estek neki ismerősüknek

Sokkoló támadás rázta meg Papkeszit: két fiatal férfi felfegyverkezve rontott rá ismerősükre egy családi háznál. A brutális leszámolás során gázsprayt, vascsövet és golfütőt is bevetettek.

A rendőrség Papkeszin lépett közbe.

Fotó: Gé / MW

A rendőrség beszámolója szerint szeptember 8-án este két férfi jelent meg a település egyik házánál, ahol az ott tartózkodókat gázspray-vel lefújták, majd egy 30 éves férfit válogatott eszközökkel bántalmaztak. A férfit többször megütötték vascsővel és golfütővel, súlyos sérüléseket kockáztatva.

A gyors rendőri intézkedéseknek köszönhetően másnapra sikerült azonosítani az egyik elkövetőt: egy 24 éves balatonkenesei férfit, akit otthonában fogtak el. Társa, egy 20 éves székesfehérvári fiatal, önként jelentkezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, ahol szintén gyanúsítottként hallgatták ki.

A hatóságok szerint a támadás előzménye egy korábbi verekedés volt Berhidán, ahol az elkövetők egyike összetűzésbe keveredett a sértettel. Emiatt garázdaság miatt már felelősségre vonták. A 24 éves támadót őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyben a rendőrség súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés miatt folytat eljárást, írja a Police.hu.