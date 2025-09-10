Van ennél nagyobb lúzer? Rendőrautónak hajtott a zsákmánnyal a betörők királya

A rendőrség számolt be arról a napokban történt esetről, amikor egy pancser tolvaj magát buktatta le a cipőboltban. A férfinak az egyik szombathelyi áruház cipőboltjában akadt meg a szeme egy új pár cipőn, azonban ahelyett, hogy megvette volna, letépte róla a csipogót, majd sietve távozott. Próbára az üzletben már nem volt idő, otthon viszont igen. A férfi ekkor szembesült azzal, hogy a lopott cipő nem jó a lábára, a nagy sietségben ugyanis rossz méretet vitt magával. Úgy döntött, nem hagyja veszni a dolgot. Másnap visszament az áruházba, odalépett az ügyfélszolgálati pulthoz, majd ott az eladónak elmondta, hogy előző nap mérethibás lábbelit “vásárolt”, ezért szeretné kicseréltetni. Terve már majdnem be is jött, csakhogy szerencsétlenségére ugyanaz a biztonsági őr volt szolgálatban, mint előző nap, így ő felismerte a tolvajt. Ezután már nem volt menekvés, a rendőrök kiérkezéséig a biztonsági őr nem hagyta elfutni a férfit.
Nemrég két házba is betört egy ismeretlen tettes az ausztriai Wilheringben, ahonnan ékszereket és készpénzt vitt magával. A szemtanúk beszámolói végül egy 41 éves magyar férfihoz vezettek, azonban a rendőrség úgy döntött, nem tartóztatja le azonnal a tolvajt, hanem először még megfigyeli. Nem is kellett sokáig várni, hogy az enyves kezű tolvaj akcióba lendüljön — számolt be róla a Kronen Zeitung.
A magyar férfi a környéken autózott, amikor kiszúrt magának egy félreeső házat. Autójával leparkolt, futóruhát öltött, hogy ne keltsen feltűnést, majd többször becsöngetett a házba. Miután senki nem nyitott neki ajtót, egy kővel betörte az ablakot.
Menekülés közben a férfi azonban karambolozott, ráadásul nem is akárkivel: a helyszínre siető egyik rendőrrel.
Miután belehajtott a rendőrautóba, kocsijával az árokba borult. A hatóságoknak innentől kezdve nem volt nehéz dolga, a férfit letartóztatták és a linzi börtönbe szállították.
Mostani összeállításunkba csupán azért került bele egy 56 éves férfi, mert különös, ahogy lebukott, előtte ugyanis kifejezetten elegánsan hajtotta végre a betöréseket. Ráadásul nem is rövid ideig: 10 éven át sikerült mindig meglógnia a hatóságok elől.
K. Attila még 2015-ben kezdett el betörni a házakba Debrecen egyik elegánsabb lakónegyedében, a szokása pedig az volt, hogy bár a házakban milliós órák és értékes festmények is díszelegtek, mindig csak készpénzt vitt magával. Ráadásul még a cipőjét is levette a betörések során, így nem hogy nem csinált felfordulást, még a szőnyeg is tiszta maradt.
Olykor előfordult, hogy a nagy sietség miatt nemcsak a pénzt, hanem a táskát is magával vitte, de ilyenkor mindig visszajuttatta a táskát a jogos tulajdonosához, például úgy, hogy felakasztotta a kerítésre egy jól látható helyre.
A tolvaj általában nem hagyott hátra semmilyen bűnjelet, ezért a lakók sokszor saját hozzátartozóikra gyanakodtak. Végül 2025 tavaszán fogták el a mezítlábas tolvajt, aki épp péksüteményt lopott egy bolt melléképületéből. Az elfogást követően jött az igazi meglepetés: a férfinak nem voltak iratai, lakhelye, semmiféle papírja — mintha nem is létezett volna.
Több betörést is jelentettek Kazincbarcika környékéről, azt azonban senki nem gondolta, hogy egy 72 éves idős férfi fosztogatja a környéket. A 72 éves kisöreg rengeteg helyre betört, de elsősorban boltokból és italkimérőkből lopott. Ilyenkor vitt mindent, ami épp a keze ügyébe került: pénztárcát, szeszes italt, vízforralót, vagy épp ágyneműt. A nyugdíjas épp egy lakóházba próbált meg bemászni, amikor tetten érték a rendőrök.
Még a sokat látott rendőröknek is kikerekedett a szeme attól a kamerafelvételtől, ami rögzítette, hogy egy 20 éves fiatal férfi betör egy budai üzletbe, majd a fotocellás ajtóval való küzdelme után úgy döntött, bevásárló szatyrokkal megágyaz magának és alszik egyet. A helyszínre érkező rendőrök találtak nála 2 üveg parfümöt, amit a boltból lopott, majd visszavitték a börtönbe, ahonnan egyébként csak két hete szabadult.
