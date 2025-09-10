Van ennél nagyobb lúzer? Rendőrautónak hajtott a zsákmánnyal a betörők királya

A rendőrség számolt be arról a napokban történt esetről, amikor egy pancser tolvaj magát buktatta le a cipőboltban. A férfinak az egyik szombathelyi áruház cipőboltjában akadt meg a szeme egy új pár cipőn, azonban ahelyett, hogy megvette volna, letépte róla a csipogót, majd sietve távozott. Próbára az üzletben már nem volt idő, otthon viszont igen. A férfi ekkor szembesült azzal, hogy a lopott cipő nem jó a lábára, a nagy sietségben ugyanis rossz méretet vitt magával. Úgy döntött, nem hagyja veszni a dolgot. Másnap visszament az áruházba, odalépett az ügyfélszolgálati pulthoz, majd ott az eladónak elmondta, hogy előző nap mérethibás lábbelit “vásárolt”, ezért szeretné kicseréltetni. Terve már majdnem be is jött, csakhogy szerencsétlenségére ugyanaz a biztonsági őr volt szolgálatban, mint előző nap, így ő felismerte a tolvajt. Ezután már nem volt menekvés, a rendőrök kiérkezéséig a biztonsági őr nem hagyta elfutni a férfit.

Rendőrautóba hajtott bele a pancser tolvaj

Nemrég két házba is betört egy ismeretlen tettes az ausztriai Wilheringben, ahonnan ékszereket és készpénzt vitt magával. A szemtanúk beszámolói végül egy 41 éves magyar férfihoz vezettek, azonban a rendőrség úgy döntött, nem tartóztatja le azonnal a tolvajt, hanem először még megfigyeli. Nem is kellett sokáig várni, hogy az enyves kezű tolvaj akcióba lendüljön — számolt be róla a Kronen Zeitung.

A magyar férfi a környéken autózott, amikor kiszúrt magának egy félreeső házat. Autójával leparkolt, futóruhát öltött, hogy ne keltsen feltűnést, majd többször becsöngetett a házba. Miután senki nem nyitott neki ajtót, egy kővel betörte az ablakot.

Menekülés közben a férfi azonban karambolozott, ráadásul nem is akárkivel: a helyszínre siető egyik rendőrrel.

Miután belehajtott a rendőrautóba, kocsijával az árokba borult. A hatóságoknak innentől kezdve nem volt nehéz dolga, a férfit letartóztatták és a linzi börtönbe szállították.

Rendőrkézen a környék réme, a mezítlábas tolvaj

Mostani összeállításunkba csupán azért került bele egy 56 éves férfi, mert különös, ahogy lebukott, előtte ugyanis kifejezetten elegánsan hajtotta végre a betöréseket. Ráadásul nem is rövid ideig: 10 éven át sikerült mindig meglógnia a hatóságok elől.