Nagykanizsai gyilkosság: nevelt lánya egykori szerelmével végzett Kálmán

Mint arról a Bors is írt, sokkos állapotban néztek ki ablakaiból pénteken (szeptember 12.) este a helyiek a nagykanizsai Csengery úton. Az egyik társasházat ugyanis valósággal elözönlötték a rendőrök, nemsokára pedig egy férfit hoztak ki bilincsben. Kiderült: az ott élő 60 éves férfi, Kálmán nem sokkal korábban mellbe szúrta és megölte nevelt lánya volt élettársát, a 30 éves T. Andrást. A nagykanizsai gyilkosság mindenkit megrázott a környéken, mint mondták: aznap Andris csupán azért ugrott át volt párjához, hogy meglátogassa kétéves kisfiát.

A nagykanizsai gyilkosság mindenkit megrázott, azóta is azt találgatják, mitől kattanhatott be Kálmán Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nagykanizsai gyilkosság: először nevelt lányára támadt rá Kálmán

A szomszédok szerint az egész akció nagyon gyorsan lezajlott: berohantak a házba a rendőrök, nemsokára pedig már ki is hozták a 60 éves férfit.

- A mentőkre és a vele érkező rendőrautókra lettünk figyelmesek, meg arra, hogy futottak a rendőrök befelé a kapun. Láttuk, hogy bilincsbe, hasra fektetve tették be a hátsó ülésre, mivel a lábat is összebilincseltek. De az egész nagyon gyorsan ment, betették és már robogtak is vele. Ahogy láttam, a bent fekvő holttestet hajnali egy körül vitték el - mondta az eset után a Borsnak egy közelben élő asszony, aki az ablakából nézte végig a történteket. Arra ötletük sem volt, mi késztethette a férfit arra, hogy nekitámadjon a fiatal családapának, akit mindenki barátságos, kedves embernek ismert.

Kiderült, hogy későbbi gyilkosa már jó ideje barátságtalanul viselkedett Andrással, úgy tudjuk, hónapokon keresztül zaklatta is a férfit. Andris egy letenyei boltban dolgozott, műszak után pedig szinte mindig a kisfiához rohant. Így tett azon a tragikus estén is, amikor Kálmánnal összekaptak valamin. Az idősebb férfi ezután teljesen bekattant: úgy tudni, először saját nevelt lányára, Andris volt párjára támadt rá a késsel, majd Andrást döfte mellbe. A fiatal családapának esélye sem volt, azonnal elvérzett.

Az ismerősök most összetörten gyászolják a férfit, még mindig nem értik, hogy volt apósa miért támadta meg. Többek szerint haragja a világ felé irányult, ezért támadt rá először saját nevelt lányára. Többen úgy vélik, hogy András ekkor léphetett közbe: féltette volt párját és kétéves gyermekét az őrjöngő Kálmántól.