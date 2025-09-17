Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Nagykanizsai gyilkosság: nevelt lánya egykori szerelmével végzett Kálmán

Nagykanizsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 18:55
gyilkosságmegölte
A 60 éves Kálmán késsel támadt nevelt lányára, majd a fiatal nő volt párjára, akit egyetlen szúrással meggyilkolt. A nagykanizsai gyilkosság mindenkit megrázott a környéken, azóta azt találgatják, Kálmán miért támadt rá Andrásra.

Mint arról a Bors is írt, sokkos állapotban néztek ki ablakaiból pénteken (szeptember 12.) este a helyiek a nagykanizsai Csengery úton. Az egyik társasházat ugyanis valósággal elözönlötték a rendőrök, nemsokára pedig egy férfit hoztak ki bilincsben. Kiderült: az ott élő 60 éves férfi, Kálmán nem sokkal korábban mellbe szúrta és megölte nevelt lánya volt élettársát, a 30 éves T. Andrást. A nagykanizsai gyilkosság mindenkit megrázott a környéken, mint mondták: aznap Andris csupán azért ugrott át volt párjához, hogy meglátogassa kétéves kisfiát.

nagykanizsai gyilkosság
A nagykanizsai gyilkosság mindenkit megrázott, azóta is azt találgatják, mitől kattanhatott be Kálmán   Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nagykanizsai gyilkosság: először nevelt lányára támadt rá Kálmán

A szomszédok szerint az egész akció nagyon gyorsan lezajlott: berohantak a házba a rendőrök, nemsokára pedig már ki is hozták a 60 éves férfit.

- A mentőkre és a vele érkező rendőrautókra lettünk figyelmesek, meg arra, hogy futottak a rendőrök befelé a kapun. Láttuk, hogy bilincsbe, hasra fektetve tették be a hátsó ülésre, mivel a lábat is összebilincseltek. De az egész nagyon gyorsan ment, betették és már robogtak is vele. Ahogy láttam, a bent fekvő holttestet hajnali egy körül vitték el - mondta az eset után a Borsnak egy közelben élő asszony, aki az ablakából nézte végig a történteket. Arra ötletük sem volt, mi késztethette a férfit arra, hogy nekitámadjon a fiatal családapának, akit mindenki barátságos, kedves embernek ismert. 

Kiderült, hogy későbbi gyilkosa már jó ideje barátságtalanul viselkedett Andrással, úgy tudjuk, hónapokon keresztül zaklatta is a férfit. Andris egy letenyei boltban dolgozott, műszak után pedig szinte mindig a kisfiához rohant. Így tett azon a tragikus estén is, amikor Kálmánnal összekaptak valamin. Az idősebb férfi ezután teljesen bekattant: úgy tudni, először saját nevelt lányára, Andris volt párjára támadt rá a késsel, majd Andrást döfte mellbe. A fiatal családapának esélye sem volt, azonnal elvérzett.

Az ismerősök most összetörten gyászolják a férfit, még mindig nem értik, hogy volt apósa miért támadta meg. Többek szerint haragja a világ felé irányult, ezért támadt rá először saját nevelt lányára. Többen úgy vélik, hogy András ekkor léphetett közbe: féltette volt párját és kétéves gyermekét az őrjöngő Kálmántól. 

A férfit most letartóztatták, nem is nyújtott be fellebbezést a döntés ellen.

A Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája szeptember 15. napján 1 hónapra elrendelte annak a férfinek a letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt a sérülésbe

 - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék. Hozzátették, a végzés jogerős. 

 

