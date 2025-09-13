Most kaptuk az információt: kegyetlen emberölés történt Nagykanizsán

Emberölés Nagykanizsán: a rendőrségre szeptember 12-én 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy személyt.

Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló információk szerint egy férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 60 éves férfit, akit emberölés bűntett miatt kihallgattak, őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását - közölte a rendőrség.