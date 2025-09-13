Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Most kaptuk az információt: kegyetlen emberölés történt Nagykanizsán

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 15:11
Csengery útNagykanizsa
Egy szóváltás fajult végül gyilkosságba. A 30 éves férfit nem lehetett megmenteni.

Emberölés Nagykanizsán: a rendőrségre szeptember 12-én 20 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy Nagykanizsán, a Csengery úton lévő egyik lakásban megszúrtak egy személyt.

Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló információk szerint egy férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 60 éves férfit, akit emberölés bűntett miatt kihallgattak, őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását - közölte a rendőrség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
