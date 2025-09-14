Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Nagykanizsai gyilkosság: Kálmán hónapok óta zaklatta áldozatát

Nagykanizsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 13:30
gyászgyilkosságcsaládapa
Hónapok óta zaklathatta későbbi gyilkosa a fiatal családapát, T. Andrást. A férfi éppen egy fesztiválról ért haza barátnőjével, amikor gyilkosa, Kálmán nekiesett. A nagykanizsai gyilkosság áldozatát most több százan gyászolják.

Sokkos állapotban néztek ablakaikból a nagykanizsai Csengery út lakói pénteken (szeptember 12.) késő este, mikor rendőrök serege szállta meg az egyik társasházat. Döbbenetük csak fokozódott, amikor a rendőrök egy megbilincselt férfit vezettek ki az épületből. Ekkor derült ki: az egyik lakásban gyilkosság történt. Bár egyelőre nem ismerni a részleteket, úgy tudni, hogy egy 60 éves férfi ölte meg egy 30 éves ismerősét, egy fiatal, közkedvelt családapát, T. Andrást. A nagykanizsai gyilkosság minden helyit sokkolt, többen tudni vélik, mi vezetett a borzalmas tragédiához. 

nagykanizsai gyilkosság
A nagykanizsai gyilkosság mindenkit megrázott, a fiatal apukát, T. Andrást mindenki szerette. Feltételezett gyilkosa már hónapok óta zaklathatta a fiatalt   Fotó: police.hu

Tucatnyian gyászolják a nagykanizsai gyilkosság áldozatát

A rendőrség elmondta, hogy a férfit egy mellkasát érő szúrás ölhette meg: 

"A rendelkezésre álló információk szerint egy férfi szóváltást követően késsel mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki belehalt sérüléseibe. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a helyszínen elfogták a 60 éves férfit, akit emberölés bűntett miatt kihallgattak, őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatását" - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Egy helyi asszony lapunknak elmondta, hogy ő aznap este már csak arra figyelt fel az ablakból, hogy 4 rendőrautó közeleg:

Az érkező mentőkre és a vele érkező rendőrautókra lettünk figyelmesek, meg arra, hogy futottak a rendőrök befelé a kapun 

- mesélte a Borsnak egy szemközt élő asszony. Sajnos, a mentősök már csak a bent fekvő férfi halálát tudták megállapítani, míg egy idősebb férfit kihoztak a zsaruk:

Láttuk, hogy bilincsbe, hasra fektetve tették be a hátsó ülésre, mivel a lábat is összebilincseltek. De az egész nagyon gyorsan ment, betették és már robogtak is vele. Ahogy láttam, a bent fekvő holttestet hajnali egy körül vitték el

- fűzte hozzá. Mint mondta, az eset egy két szintes házban történt, ahol sokan laknak, több garázs is van. Mint mondta, a társaság is vegyes: vannak átlagos, dolgozó emberek és züllött alakok is. A meggyilkolt családapa, T. András azonban korántsem közéjük tartozott: ismerősei szerint egy barátságos, dolgos férfi volt, aki rajongva szerette kisfiát. Elmondták, hogy a férfi egy letenyei üzletben dolgozott, munka után pedig sokszor azonnal gyermekéhez rohant, hogy meglátogassa:

Nagyon jó ember volt és olyan fiatal! Csak azt lehet róla elmondani, hogy szépen élte az életét, jól dolgozott, a legrendesebb emberek közé tartozott, akit csak ismertem. Nem tudom, ki lehetett az, aki egy ilyen ember életére törne

 - mondta a férfi egyik gyászoló ismerőse. Információink szerint azonban a gyilkossággal gyanúsított férfi, Kálmán már hónapok óta zaklathatta a fiatal áldozatát. Lapunk úgy értesült, hogy a férfi András barátnőjének a nevelőapja volt, ellenszenvének okáról azonban nem tudni. Azon a tragikus estén sem ártott senkinek a fiatal apuka: csupán barátnőjét kísérte haza egy gasztronómiai rendezvényről, amikor későbbi gyilkosa először szóban, majd tettlegesen is rátámadt. 

A rendőrség ezekben a pillanatokban is nyomoz, napokon belül dönthetnek a férfi letartóztatásáról. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
