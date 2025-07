"Mama már egy jobb helyen van" - holtan találták meg a 83 éves Margit nénit

Az egész ország összefogott, hogy megtalálják a 83 éves idős nőt Zalában. A nagykanizsai Steiner Ferencné, Margit néni július 1-jén egy nagykanizsai üzletben azt mondta, nem talál haza, ezért mentőt hívtak hozzá. Bevitték a nagykanizsai sürgősségire, ahonnan aznap 14:30 órakor elengedték. Azóta nem találták.

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Túlzás nélkül lehet állítani, hogy az egész ország megmozdult az nagymama megtalálásáért, Facebookon osztották a képét, keresőcsapatok indultak. A családja éjt nappallá téve kereste az idős asszonyt.

– A városban végignéztük azokat a helyeket, amit a nagymamám régebben szeretett – nyilatkozta korábban az egyik unokája, Pappné Fecske Bettina a Zaolnak. – Azt mondják, hogy akik demenciával küszködnek, arra emlékeznek inkább, hogy mi történt velük korábban. A nagymamám a Csengery utca 10. szám alatt élt régen, s a mai napig ezt tartotta otthonának, bár a Platán soron lakott már. Elmentünk a temetőbe, ahol a férje nyugszik, volt egy birtokuk Bagolán, ott is jártunk és körbenéztünk. Jártunk Miklósfán és Pacsán, a szülővárosában is. Ezen felül is több más helyet is felkerestünk, ami kötődik a múltjához, de sajnos nem jártunk sikerrel. Közben folyamatosan kapcsolatban vagyunk a rendőrökkel, akik szintén nagy erőkkel keresik a mamámat. Ahogy tudjuk kamera felvételeket dolgoznak fel, drónokat is bevetettek már, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak.

Most sajnos szomorú hírt közölt a család. Megtalálták Margit nénit, de már nem él.

"Reméltem, hogy sosem kell ezeket a sorokat megírnom. Vagy legalábbis nem most. Még nem.

Mama elment.

Szépen kérünk titeket: adjatok időt nekünk. Ne hívjatok, ne írjatok. Mindannyian csodálatosak vagytok.

Köszönjük mindenkinek, aki segített – földön és levegőben, gyalog, biciklivel vagy autóval, éjjel és nappal, kutyával vagy szórólappal, vagy csak egy aggódó, kedves szóval.

A temetés részleteiről később értesítünk titeket.

Mama már egy jobb helyen van" - áll a család közleményében.