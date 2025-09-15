Új fejlemények a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében: a hatóságok kulcsfontosságú kérdéseket tisztáznak

A nagydorogi tragédia augusztus 20-án történt, amikor Viktória – élete első sétájára indulva – babakocsiban tolta maga előtt kéthetes kisfiát, Zalánkát. Nem sokkal később hazarohant, és közölte családjával, hogy az újszülött eltűnt. A hozzátartozók azonnal értesítették a rendőrséget, akik még aznap megtalálták a kisbaba holttestét egy kukoricásban, mindössze néhány száz méterre a családi háztól. A falu lakói teljes döbbenettel fogadták a történteket.

A nagydorogi csecsemőgyilkossággal gyanúsított 25 éves édesanyát továbbra is a kalocsai börtönben tartják fogva. Fotó: Bors

Mindenki megdöbbent Nagydorogon a tragédia után

Molnár Péter, Viktória védőügyvédje a Metropolnak elmondta, hogy szeptember 18-án, csütörtökön újra kihallgatják a védencét.

A nyomozás során még számos kérdést tisztázni kell. Többek között azt, hogy kik jöhetnek még szóba esetleges gyanúsítottként

A védő hozzátette, hogy Viktória már kaphatott pénzt és csomagot az édesanyjától. „Ez természetes, hiszen a börtönboltban vásárolnia kell magának apróságokat, ráadásul, a rácsok mögött tiszta ruhára is szüksége van” – mondta az ügyvéd.

A fiatal nő egyelőre nem visel rabruhát, mivel a letartóztatott fogvatartottak általában csak akkor kapnak ilyet, ha a büntetés-végrehajtási intézmény területén kívül dolgoznak. Viktória esetében azonban jelenleg nincs szó munkavállalásról. Úgy tudni, a börtönben teljesen összetört, de szükség esetén pszichológus vagy egyházi személyek segítségére is számíthat. A szeretteivel azonban továbbra sem tarthat kapcsolatot, mert a nyomozás érdekei megkívánják a tanúk esetleges befolyásolásának megelőzését. A hatóságok most minden részletet igyekeznek feltárni, hogy pontos képet kapjanak a megrázó ügy hátteréről.