Azonnal kiérkeztek a mentők: Súlyos sérülésekkel szállították kórházba a zebránál elgázolt kisfiút!

A 9 éves kisfiú éppen a zebrán haladt át, amikor egy szem pillantás alatt megtörtént a baj. Szeptember 3-án, szerdán elütötte egy autó a Garamszentkereszt egyik gyalogátkelőhelyén, az SNP utcában. Az esetről a besztercebányai kerületi rendőrség adott tájékoztatást a közösségi médiában.

A kisfiú súlyos sérülésekkel került kórházba a gázolás után / Fotó: Ivan Lenin / Unsplash

A kisfiú szabályosan közlekedett

A rendőrség elsődleges információi szerint a balesetet okozó, 18 éves sofőr nem adta meg az elsőbbséget a zebrán áthaladó gyermeknek. Közben a másik, a bal oldali sávban közlekedő autós megállt, hogy átengedje a gyalogost.

A kiskorú gyalogost a helyszínről súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A sofőr alkoholszondás vizsgálata negatív volt

- idézte a rendőrség szóvivőjének szavait a Parameter.