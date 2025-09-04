Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Azonnal kiérkeztek a mentők: Súlyos sérülésekkel szállították kórházba a zebránál elgázolt kisfiút!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 21:40
A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.
Amy Mans
A 9 éves kisfiú éppen a zebrán haladt át, amikor egy szem pillantás alatt megtörtént a baj. Szeptember 3-án, szerdán elütötte egy autó a Garamszentkereszt egyik gyalogátkelőhelyén, az SNP utcában. Az esetről a besztercebányai kerületi rendőrség adott tájékoztatást a közösségi médiában.

alt=A kisfiú súlyos sérülésekkel került kórházba a gázolás után
A kisfiú súlyos sérülésekkel került kórházba a gázolás után / Fotó: Ivan Lenin /  Unsplash

A kisfiú szabályosan közlekedett

A rendőrség elsődleges információi szerint a balesetet okozó, 18 éves sofőr nem adta meg az elsőbbséget a zebrán áthaladó gyermeknek. Közben a másik, a bal oldali sávban közlekedő autós megállt, hogy átengedje a gyalogost.

A kiskorú gyalogost a helyszínről súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A sofőr alkoholszondás vizsgálata negatív volt

- idézte a rendőrség szóvivőjének szavait a Parameter.

 

