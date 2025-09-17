A vivo bemutatta az X200 FE készüléket Magyarországon

A vivo X200 FE kompakt, sík kijelzős kialakításnak köszönhetően prémium megjelenést kapott, amely tökéletesen illeszkedik a kézbe. Sarkai finoman lekerekítettek, ami az ergonómia, a tartósság és a felhasználói élmény szempontjából is meghatározó. Emellett a készülék IP68 és IP69 minősítéssel rendelkezik, azaz por- és vízálló.
A teljes előlapot betöltő 6,31 hüvelykes sík kijelző – a ZEISS Master Color Display – magával ragadó vizuális élményt nyújt, lélegzetelállító képminőséggel. Ez a fejlett kijelzőtechnológia 5000 nites helyi csúcsfényerőt biztosít, így közvetlen napfényben is jól látható. Az 1,5K felbontás és a 460 PPI pixelsűrűség éles, részletgazdag vizuális élményt kínál. A kijelző 1,07 milliárd színt támogat, valamint P3 széles színtartományt, ami gazdag és pontos színmegjelenítést tesz lehetővé.
Az SGS tanúsítvány szerint alacsony kékfény-kibocsátással működik, továbbá 2160 Hz PWM fényerő-szabályozással és a Smart Eye Protection 2.0 (éjszakai szemkímélő) funkciójával tovább csökkenti a szem fáradását.
A vivo X200 FE új szintre emeli a fényképezési élményt a ZEISS-szel közösen fejlesztett képalkotó rendszerének köszönhetően, mely
egy 50 MP-es ZEISS szuper-teleobjektív kamerából, egy 50 MP-es ZEISS főkamerából, egy 8 MP-es ultraszéles látószögű kamerából, valamint egy stúdióminőségű Aura Light fényforrásból áll.
Ez a prémium összeállítás biztosítja, hogy minden felvétel – legyen szó távoli tájról vagy közeli portréról – lenyűgöző tisztasággal és részletességgel készüljön.
Az 50 MP-es ZEISS szuper-teleobjektív kamera akár 3x optikai, illetve 100x digitális zoomra képes és kiváló részletességgel rögzít, így ideális választás vadfotózáshoz, sportesemények vagy építészeti részletek megörökítéséhez. A kamera Sony IMX882 ultraszenzitív szenzort kapott, 1/2” méretű érzékelővel és f/2.65 rekeszértékkel, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt gyenge fényviszonyok mellett is.
A 50 MP-es szuper-teleobjektív kamera továbbfejlesztett élményt kínál a Stage Mode üzemmódban is, amelyet kifejezetten változó fényviszonyok – például koncertek vagy előadások – kezelésére terveztek, hiszen pontosan és élethűen rögzíti az arcvonásokat, valósághű színekkel, lágy tónusokkal és élénk telítettséggel – így minden fontos pillanat tökéletesen megőrizhető.
A 8 MP-es ultraszéles látószögű kamera különösen jól használható utazás közben. Lehetővé teszi a tájak, magas épületek vagy nagyobb csoportképek egyszerű rögzítését anélkül, hogy bármi kimaradna a képből.
A ZEISS Multifocal Portrait funkció révén a felhasználók professzionális hatású portrékat készíthetnek, hiszen az többgyújtótávolságot is támogat – 23 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm és 100 mm –, amelyek mindegyike más-más kreatív lehetőséget kínál. A portréfotózás minőségét tovább fokozza a stúdióminőségű Aura Light, amely intelligens 3D kitöltőfényként működik, továbbá állítható színhőmérséklettel (1800–5200K) rendelkezik, így minden környezetben tökéletesen megvilágítja az alanyt.
Kompakt kialakítása ellenére a vivo X200 FE egy nagy kapacitású, 6500 mAh-s BlueVolt akkumulátorral rendelkezik, amely biztosítja, hogy a felhasználók egész nap számíthassanak készülékükre. Az anyagok, gyártási folyamatok és a szerkezeti kialakítás terén bevezetett innovációknak köszönhetően a BlueVolt akkumulátor áttöri a fizikai korlátokat, így hosszabb élettartamot és jobb teljesítményt biztosít. A készülék támogatja a 90W-os FlashCharge gyorstöltést is, mely gyors és hatékony, így különösen hasznos a rohanó hétköznapokban.
A készüléket a MediaTek Dimensity 9300+ zászlóshajó chip hajtja, amely 4+4 magos architektúrát alkalmaz, egy 3,4 GHz-es szupermaggal és egy 12 magos (1,3 GHz-es) GPU-val. Ennek köszönhetően a vivo X200 FE könnyedén megbirkózik a legnagyobb erőforrás-igényű feladatokkal is, és gördülékeny, gyors felhasználói élményt biztosít. Az Immortalis-G720 GPU fejlett grafikus teljesítményt nyújt, támogatja a mobilos sugárkövetést, és élethű, magával ragadó vizuális élményt kínál játékokban és multimédiás alkalmazásokban. Emellett a GPU energiahatékonyságra is optimalizált, így biztosítva az egyensúlyt a teljesítmény és az akkumulátor üzemideje között.
A vivo X200 FEFuntouch OS rendszeren fut, amely személyre szabható és intuitív felhasználói felületet kínál. Az ikonok, a záróképernyő-stílusok, a kettős óra funkció és az új háttérképek széles választéka lehetővé teszi, hogy mindenki a saját ízlésére formálja a készüléket. A rendszer gördülékeny élményt nyújt a továbbfejlesztett Priority Scheduling Algorithm révén, amely biztosítja, hogy az alkalmazások és feladatok zökkenőmentesen fussanak, míg a vivo saját animációs technológiája szinte azonnalivá teszi az appváltást.
A vivo X200 FE számos mesterséges intelligenciára épülő funkcióval is fel van vértezve, amelyek megkönnyítik a mindennapokat. A Gemini Assistant with Google leegyszerűsíti a tervezést és az időbeosztást, így a felhasználók könnyedén menedzselhetik napjukat. Intelligens keresési funkciója pontos ajánlásokat ad a környékbeli helyek felfedezéséhez. Az AI Screen Translation segít áthidalni a nyelvi akadályokat, ami különösen hasznos nemzetközi utazások során, míg az AI Captions, a Smart Call Assistant és a Circle to Search funkciók a produktivitást növelik.
A vivo elkötelezett az adatvédelem és biztonság iránt, így az X200 FE erős védelmi megoldásokkal és szivárgás elleni funkciókkal rendelkezik, amelyek átfogó védelmet biztosítanak a felhasználói adatok számára.
Az intelligens biztonsági lehetőségek – például az ismeretlen számok online azonosítása és a képernyőmegosztás védelme – gondoskodnak arról, hogy a felhasználók mindig biztonságban érezhessék magukat a készülék használata közben. A vivo X200 FE fekete színben, 12/512 GB tárhellyel érhető el a magyar piacon.
