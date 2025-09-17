A vivo bemutatta az X200 FE készüléket Magyarországon

Könnyű, sík kijelző, kiemelkedő tartósság

A vivo X200 FE kompakt, sík kijelzős kialakításnak köszönhetően prémium megjelenést kapott, amely tökéletesen illeszkedik a kézbe. Sarkai finoman lekerekítettek, ami az ergonómia, a tartósság és a felhasználói élmény szempontjából is meghatározó. Emellett a készülék IP68 és IP69 minősítéssel rendelkezik, azaz por- és vízálló.

A teljes előlapot betöltő 6,31 hüvelykes sík kijelző – a ZEISS Master Color Display – magával ragadó vizuális élményt nyújt, lélegzetelállító képminőséggel. Ez a fejlett kijelzőtechnológia 5000 nites helyi csúcsfényerőt biztosít, így közvetlen napfényben is jól látható. Az 1,5K felbontás és a 460 PPI pixelsűrűség éles, részletgazdag vizuális élményt kínál. A kijelző 1,07 milliárd színt támogat, valamint P3 széles színtartományt, ami gazdag és pontos színmegjelenítést tesz lehetővé.

Az SGS tanúsítvány szerint alacsony kékfény-kibocsátással működik, továbbá 2160 Hz PWM fényerő-szabályozással és a Smart Eye Protection 2.0 (éjszakai szemkímélő) funkciójával tovább csökkenti a szem fáradását.

Professzionális fotózás a ZEISS technológiával

A vivo X200 FE új szintre emeli a fényképezési élményt a ZEISS-szel közösen fejlesztett képalkotó rendszerének köszönhetően, mely

egy 50 MP-es ZEISS szuper-teleobjektív kamerából, egy 50 MP-es ZEISS főkamerából, egy 8 MP-es ultraszéles látószögű kamerából, valamint egy stúdióminőségű Aura Light fényforrásból áll.

Ez a prémium összeállítás biztosítja, hogy minden felvétel – legyen szó távoli tájról vagy közeli portréról – lenyűgöző tisztasággal és részletességgel készüljön.

Az 50 MP-es ZEISS szuper-teleobjektív kamera akár 3x optikai, illetve 100x digitális zoomra képes és kiváló részletességgel rögzít, így ideális választás vadfotózáshoz, sportesemények vagy építészeti részletek megörökítéséhez. A kamera Sony IMX882 ultraszenzitív szenzort kapott, 1/2” méretű érzékelővel és f/2.65 rekeszértékkel, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt gyenge fényviszonyok mellett is.

A 50 MP-es szuper-teleobjektív kamera továbbfejlesztett élményt kínál a Stage Mode üzemmódban is, amelyet kifejezetten változó fényviszonyok – például koncertek vagy előadások – kezelésére terveztek, hiszen pontosan és élethűen rögzíti az arcvonásokat, valósághű színekkel, lágy tónusokkal és élénk telítettséggel – így minden fontos pillanat tökéletesen megőrizhető.