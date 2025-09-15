"Nem ezt beszéltük meg..." – százak gyászolják Gábort, a horvát motorbaleset áldozatát

A tragikus horvát motorbaleset szeptember 11-én délután történt, az adriai D8-as autópályán a horvátországi Karlobagnál: egy pótkocsis teherautó és három motoros csapódott egymásba. Úgy tudni, hogy a három motoros a 45 éves horvát sofőrrel szemben haladt, amikor a 44 éves magyar férfi, P. Gábor nekirohant a szemből jövő teherautónak. A balesetnél egy másik magyar férfi is elvesztette uralmát a motorja felett, ő is elesett, az alóla kicsúszó gép viszont elkaszált egy német motorost.

A horvát motorbaleset magyar áldozatát, P. Gábort az egész sportélet gyászolja Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyászolja a sportélet a horvát motorbaleset magyar áldozatát

Bár a német és a fiatalabb magyar túlélte a történteket, P. Gábor életét már nem lehetett megmenteni, azonnal meghalt. Halálhírére az egész motorsport gyászba borult, a férfi ugyanis közismert alakja volt a hazai motoroséletnek: nem csak, hogy a Yamaha Motor Hungary értékesítési és marketingvezetője volt, de elkötelezett volt a motorsport biztonsága iránt, számtalan motorosiskolát támogatott és szenvedéllyel imádta a sportot is.

Ismerősei értetlenül állnak a történtek előtt, ugyanis Gábor nem volt felelőtlen, éppen ellenkezőleg: szívügye volt a biztonságos motorozás népszerűsítése:

Nemrégiben még a terveiről beszélt. Olyan ember volt, akinek tényleg a motorozás volt az élete, próbálta elérni, hogy minél biztonságosabb legyen a motorozás. Soha nem volt felelőtlen. Egyszerűen még nem fogtuk fel. Mintha még nem jutott volna el az agyamig, hogy nincsen többé

– mondta a férfi egyik ismerőse.

Amikor a horvátországi balesetről olvastunk, amiben egy magyar motoros életét vesztette, nagyon elszomorodtunk. Különösen mellbevágó érzés, ha ismerősről van szó. Pár hete még a MotoGP paddockban beszélgettünk, tele tervekkel és lelkesedéssel. Felfoghatatlan, hogy hirtelen minden megváltozott. Őszinte részvétünk a családnak és barátoknak. Isten veled, Gábor

– köszönt el a férfitől a SportMotor. Elmondták, nemrégiben még többen is találkoztak vele, ekkor még vidáman tervezett és ötletelt. Most azonban már csak a motorsport gyásza maradt: a motorosok, versenyzők, csapatok és kollégák egymás után köszönnek el a férfitől:

Gábor barátom, nem ezt beszéltük meg...

– írta egyik barátja összetörten. Sokan elmondták, hogy a férfi arany szívvel végezte a munkáját és fordult barátai felé, hatalmas terveket szőtt a jövőre nézve:

Keressük a szavakat, de nem találjuk, ég veled, Gábor!

– tette hozzá egy másikuk.