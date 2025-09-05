Mogyoróallergia miatt elhunyt Máté: döbbenetes vallomást tett az utolsó szó jogán a megvádolt tanárnő

Könnyekkel küszködve ült a vádlottak padján az a tanárnő, akit a mogyoróallergia miatt meghalt, 6 éves újpesti kisfiú ügyében, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolnak. A szeptember 5-én tartott bírósági tárgyaláson perbeszédekre került sor, valamint a szülők online meghallgatására, majd végül a pedagógus is felszólalhatott az utolsó szó jogán.
Ahogyan az ismeretes, 2022. január 18-án, az első osztályos Máté egy iskolai születésnapon vett részt, ahol az egyik társát ünnepelték némi édességgel és üdítővel. A napközis tanárnő a tanterembe behozott édességet külön tálcákra, igazságosan kiporciózta, majd azokat a gyerekek asztalára helyezte. Azonban azt nem vette figyelembe, hogy Máté mogyoróallergiás és az édességek között van egy mogyorót tartalmazó ostya is, ami rá nézve veszélyes lehet.
Amikor a gyerekek ünnepelni és enni kezdtek, Máté padtársának tűnt fel, hogy az ostya mogyorós, ő szólt a kisfiúnak erről, aki azonnal pánikba esett. Máté sírni és hányni kezdett, ugyanis beleevett a számára tiltott édességbe. Az iratokból kiderült, hogy a napközis tanárnő is tudott Máté allergiájáról, bár azt a szülők csak a kisfiú üzenőfüzetében jelölték meg. Pedig ebben az esetben mindenféleképpen jelezniük kell az iskolának a gyermek allergiáját, szóban és írásban, valamint orvosi dokumentumokat is kell bemutatniuk. Ám ez elmaradt.
A tanárnő bár tudott az allergiáról, ezt a születésnap alkalmával nem vette figyelembe, elfelejthette, így került Máté asztalára a mogyorós édességből.
Máté folyamatosan hányt, így értesítették az édesanyját, aki tíz percen belül érte is ment. Ekkor még pár percet beszélgetett a szülő egy másik tanárral, aki átadta neki a gyermeket, majd távoztak az iskolából. Útközben Máté még rosszabbul lett, így berohantak vele egy benzinkútra, ahová végül a mentősök is megérkeztek. Mire ők kiértek, addigra a gyermek életét vesztette. Hiába próbálták újraéleszteni, már nem tudták őt visszahozni.
Információink szerint, amikor megtudta a tanárnő, hogy meghalt a fiú, sokkot kapott. Ő később bocsánatkérő levelet írt a szülőknek, melyben elnézést kért a mulasztása miatt. A bíróságon a szülőket is meghallgatták, akik a Bors információi szerint elmondták, hogy nem haragszanak a tanárnőre, de nem is szívlelik őt. Máté szülei zárt tárgyalást kértek, így őket a bíró online hallgatta meg, ez alatt az idő alatt, a sajtó képviselői nem lehettek jelen a tárgyalóteremben.
Az ügyész fogházat kért a tanárnőre, ám elmondta, hogy a tanárnőnek nem a bíróság által kiszabott büntetés a valódi büntetés, hanem az a lelki teher, ami élete végéig sújtja majd. A pedagógus elsírta magát az utolsó szó jogán:
Azt szeretném elmondani, hogy végtelenül sajnálom! Sajnos nem lehetséges visszafordítani az idő kerekét, de amit az ügyésznő elmondott… ezzel kell élnem, ami történt. Ez nekem is nehéz. Nagyon sajnálom azt a fájdalmat, amivel a család él együtt
– mondta a könnyeivel küzdve.
Az ítélethirdetésre csak később fog sor kerülni.
